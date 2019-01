Chi sono Giorgia Venturini, Yury Rambaldi, Alice Fabbrica e John Vitale, finalisti di ‘Saranno Isolani’: età, biografia e curiosità

Giorgia Venturini, Yury Rambaldi, Alice Fabbrica e John Vitale sono i finalisti di “Saranno Isolani”. I quattro si contendono un posto come naufrago dell’edizione in corso de “L’Isola dei Famosi” (a proposito, qui vi abbiamo parlato della polemica della prima puntata che ha visto protagonista Taylor Mega).

Ecco, per voi, alcune note biografiche sui quattro concorrenti.

Iniziamo da Giorgia Venturini. Giorgia è nata a Rimini, ha 34 anni e lavora nel campo della comunicazione e media, occupandosi di entrambi. Si definisce una ragazza determinata e con un sano egoismo. Odia le mancanze di rispetto, la falsità e il parlare alle spalle. Si definisce “peperina”, quindi, a causa del suo carattere, potrebbe essere propensa allo scontro. E’ molto amica di Nicole Minetti. Il suo motto è: “Sono una preda molto difficile. Esisto Io per prima”.

Yury Rambaldi è nato a Vigevano, ha 25 anni e nella vita fa lo spogliarellista nei locali notturni. È single e il suo tipo di donna ideale è mora, tatuata, curata nel look e nell’aspetto fisico e con il seno rifatto. Teme molto l’assenza di cibo,ma è pronto a far divertire il gruppo con la sua spensieratezza. Recentemente, Yuri è stato uno dei protagonisti della prima edizione di “Ex On The Beach” Italia su Mtv. E’ stato anche uno dei volti di qualche edizione fa di “Take me out” su Real Time. Il suo motto è “Cosa devo dire?”.

Alice Fabbrica ha 21 anni, è nata a Milano, dove attualmente studia Scienze del Turismo, ed è una influencer. Coniuga la sua passione per i viaggi con la cura del suo profilo Instagram, che conta più di 211 mila followers, ma ha un sogno nel cassetto: diventare una conduttrice televisiva; per farlo, Alice sta finalizzando i suoi studi in dizione e public speaking. Si definisce una ragazza “tosta, determinata e molto ambiziosa” e le caratteristiche della sua personalità sono la schiettezza e la sincerità: preferisce la compagnia degli uomini a quella delle donne. Alice è single e ha una predilezione per i ragazzi intraprendenti e di carattere. Due anni fa, ha partecipato a “Uomini e Donne” come corteggiatrice. Il suo motto è: “Sono una persona molto semplice, easy”.

John Vitale, che in realtà si chiama Giovanni, ha 33 anni, è di Napoli ed è un go-go boy nelle discoteche e nelle feste private. John si definisce macho napoletano, ammettendo di essere un latin lover in amore: attualmente è fidanzato ed ha un divorzio alle spalle. E’ padre. Durante il gioco pensa di poter avere contrasti con gli uomini del gruppo per finire ad allearsi con le donne. Ha partecipato a “L’Isola di Adamo ed Eva” e a “The Lady” di Lory Del Santo. Il suo motto è: “Che sono stronzo lo so, che sono bello lo dicono”.

Chi, di loro quattro, accederà di diritto a “L’Isola dei Famosi 9”, come naufrago?

Maria Rita Gagliardi