Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film venerdì 25 gennaio 2019

venerdì 25 gennaio 2019

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Su Rai 1 va in onda Superbrain – Le supermenti, Il programma prevede una gara suddivisa in tre manche tra sei concorrenti superdotati con straordinarie capacita’ mentali, che dovranno superare prove d’abilita’ impossibili per l’uomo medio. Va in onda su Rai 2 The Good Doctor, Mentre Shaun cerca di evitare la terapeuta che dovrebbe aiutarlo con le visite a domicilio, affronta il caso di un atleta ricoverato per la rottura dei legamenti che deve affrontare un problema molto più serio.

Su Rai 3 Viva l’Italia, Il senatore Michele Spagnolo viene colpito da demenza frontoparetale, malattia che aggredisce gran parte del suo cervello. Il suo carattere subisce molti cambiamenti, i fratelli non riescono più a riconoscerlo. Improvvisamente diventa completamente sincero… Quarto grado va in onda su Rete 4, Il programma d’informazione continua a seguire i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall’opinione pubblica. Alla base del racconto, le interviste ai protagonisti delle vicende, i collegamenti con gli inviati sul territorio e le meticolose ricostruzioni della redazione.

Su Canale 5 va in onda Chi vuol essere milionario?, Ogni concorrente tenterà la difficile scalata al milione, rispondendo correttamente a 15 domande, avendo a disposizione solo 3 aiuti: l’aiuto del pubblico, l’aiuto da casa e il 50:50. Su Italia 1 va in onda Mai dire talk, Un programma comico e irriverente in cui tutto può succedere: un “talk definitivo” che stravolgerà le regole di quanto finora visto in tv. Con il Mago Forest, la Gialappa’s Band e la compagnia di una presenza femminile: chi li affiancherà tra Greta Mauro e Stefania Scordio?

Propaganda Live va in onda su La 7, nuovo programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Con lui ci sara’ tutta la sua banda, a cominciare dal disegnatore Marco Dambrosio, in arte Makkox.

Italia’s Got Talent Audizioni va in onda su Tv 8, Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano valutano improbabili talenti che si esibiscono in svariate discipline.

Su Iris va in onda Superfantozzi, Fantozzi attraversa tutta la storia dell’uomo; dal paradiso terrestre alle Crociate, passando per la Seconda Guerra Mondiale, fino ai giorni nostri. Tante tappe ma un unico punto in comune: è sempre lui il perdente contro il cinico e perfido destino… Su Cielo va in onda Kiki & i segreti del sesso, Cinque storie di amore e di sesso si intrecciano durante un’estate a Madrid. I protagonisti scoprono strane e insolite fonti di indulgenza sessuale con nomi impronunciabili: Dacrifilia, Efefilia, Sonnofilia, Polyamori, Arpaxofilia…

Rai 1

21:25 – Superbrain – Le supermenti

00:00 – TV7

Rai 2

21:20 – The Good Doctor – Sette motivi – Nei panni dell’altro – L’abito non fa il monaco

23:45 – Povera Patria

Rai 3

21:15 – Viva l’Italia

23:15 – Rabona il colpo a sorpresa

Rete 4

21:25 – Quarto grado

00:30 – DonnAvventura

Canale 5

21:20 – Chi vuol essere milionario?

01:03 – Supercinema

Italia 1

21:25 – Mai dire talk

00:25 – Mi fido di te

La 7

21:15 – Propaganda Live

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Italia’s Got Talent Audizioni

23:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Langhe

00:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze

Iris

21:00 – Superfantozzi

23:01 – Fracchia la belva umana

Cielo

21:15 – Kiki & i segreti del sesso

23:15 – Lo sguardo dell’altro

