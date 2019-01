Jill Cooper, intervista ESCLUSIVA alla nota personal trainer: “A breve un nuovo libro, alleniamoci tutti pochi minuti al giorno sempre”

Non ha bisogno di presentazioni, in quanto è l’insegnante di fitness e personal trainer più famosa d’Italia: parliamo ovviamente dell’americana Jill Cooper, ormai ‘romana’ d’adozione. Ai nostri microfoni ha risposto in ESCLUSIVA a qualche nostra domanda.

Ciao Jill, per prima cosa raccontaci qualcosa sui tuoi prossimi progetti lavorativi…

Tantissime cose! Comincio a fare ‘Super Jump’ in acqua, il 9 febbraio sarò presente a questo grande evento a Verona che si chiama V.I.E. (Vas Indoor Experience). Lo scorso ottobre è uscito il mio primo romanzo ‘Una vita tutta mia’ dove il tema principale è contro la violenza sulle donne, mentre questa primavera nelle libreria troverete un volume sempre della Sperling & Kupfer dove parlo dell’anti-invecchiamento.

Poche ore fa sul tuo canale YouTube hai pubblicato la ‘Addominale Challenge 25’: dicci qualcosa di più a riguardo…

L’Addominale Challenge è una serie di allenamenti (28 per la precisione) specifici per la zona addome, se facessimo addominali con tanta costanza tutti i giorni vedrete che si ottengono grandissimi risultati. Ho anche una palestra online (https://www.jillcooper.it/) dove vi mostro tantissimi esercizi diversi ogni mese per allenarsi a casa.

Sei una donna molto attiva, ma confessaci se c’è un nuovo tipo di allenamento che non hai ancora provato e sei desiderosa di provare…

Non è una cosa nuova ma mi piacerebbe tantissimo provare la ‘Pole Dance’, è un lavoro completo che allena addome, braccia e gambe.

Che tipo di esercizi consiglieresti alle casalinghe italiane che hanno poco tempo da dedicare all’attività fisica?

C’è il trampolino, dove si possono perdere fino a mille calorie all’ora. Bastano 15 minuti per drenare e avere grandi risultati. Servono pochi minuti al giorno (solo 10) anche facendo allenamenti specifici e non ve ne pentirete!

Simone Ciloni