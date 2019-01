Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 gennaio 2019: momento di stress per i Gemelli, cambiamenti per l’Acquario

Dedichiamo, come di consueto, una finestra mattutina a “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Venerdì e sabato sono giornate in cui ti poni dei dubbi e i dubbi, per un Ariete, sono fonte di vita. Eh sì perché se la vita fosse sempre piena di soluzioni un Ariete vivrebbe male. Tu vorresti vivere in maniera tranquilla, lo capisco. Spesso anche agli altri lo dici: “Ma perché per me è tutto così complicato?”. Però la risposta sta nelle tue azioni, nelle tue scelte. Tu cerchi sempre qualcosa di nuovo, qualcosa che gli altri non hanno fatto. Se di recente è nato un amore sarà inevitabile che ci sia qualche piccolo conflitto. Devi cercare di risolverlo a Febbraio;

Toro. Organizzare un incontro di famiglia è importante. Venerdì e sabato sono le prime giornate utili, poi domenica avremo invece un momento di stop. Il Toro può recuperare alla grande. Tra l’altro, io penso che proprio a livello professionale, a livello d’incontri, questo sia un periodo da segnare in rosso sul calendario. Lo sarà ancora di più il mese di Febbraio, quando anche Marte sarà nel tuo segno. Eh insomma, c’è da dire che qualche Torellino si preparerà a festeggiare un buon San Valentino. Ne parlerò tra qualche giorno, ovviamente;

Gemelli. Stiamo per avvicinarci alla fine di Gennaio e questo è un vantaggio. Non dico che Febbraio risolva tutti i problemi però, almeno, si cerca di stare meglio. Non escludo che qualche Gemelli, negli ultimi 4-5 giorni, abbia vissuto uno sbandamento, un giramento di testa anche, perché poi alla fine quando si è un po’ troppo confusi, quando si fanno troppe cose, quando ci sono troppe ansie (a prescindere dall’età e dalla problematiche personali), si rischia di dormire poco, stressare un po’ troppo il proprio fisico e poi di vivere qualche momento di agitazione. Ci vuole un po’ di pazienza, soprattutto in amore, per sanare alcune ferite o piccole incomprensioni;

Cancro. Weekend in crescendo con il top per domenica. Pare proprio che molti abbiano una grande voglia di verificare un amore. Non sottovalutare i sentimenti. Conosco tante persone del Cancro che dopo una separazione si autoimpongono una sorta di limitazione nel vivere i sentimenti: “Non voglio dare più di tot.”, “Non voglio lasciarmi coinvolgere più di tanto”, ma non puoi fare i conti proprio tu che sei il segno della passione, il segno del trasporto, il segno dell’emozione senza fine. E quindi se hai iniziato un rapporto pensando di poter mettere dei paletti vedrai che comunque a Febbraio qualcosa salterà. Spero non la pazienza.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Attiva al massimo la tua volontà perché nei periodi buoni più si semina e più si ricava. Per esempio, se hai un’attività che non va bene potresti cambiarla. Nuovi progetti, nuovi programmi, che devono essere però gestiti con attenzione perché non sempre le finanze comportano questo stato di sicurezza che tu vorresti, un po’ perché l’anno scorso- e parlo a chi ha un’attività in proprio- ci sono stati investimenti non del tutto rientrati, e un po’ perché magari hai delle idee abbastanza importanti. Venerdì e sabato giornate utili per i viaggi;

Vergine. Questo weekend, soprattutto domenica, c’è una grande opportunità di azione grazie ad una Luna favorevole. Weekend utile per i contatti, per gli accordi, per le relazioni, e poi a Febbraio quello che non è stato possibile dire a Gennaio sarà più facile da esporre. Giornata buona per gli incontri quella di domenica;

Bilancia. Mercurio in ottimo aspetto, qualche tensione di troppo per colpa di Marte opposto che però, secondo me, si fa sentire soprattutto nell’ambiente di lavoro, dove se non hai già fatto delle richieste di cambiamento potresti farle nel giro di poco. Queste due giornate invitano ad essere più disponibili al colloquio, soprattutto se una storia non funziona: meglio parlare subito piuttosto che aspettare il mese di Febbraio;

Scorpione. Le tue intuizioni non si discutono. Tu sei un segno molto profondo, non ti accontenti della superficialità ed ecco perché prima di dire ad una persona “Sei mio amico/sei mia amica” oppure ad un amore “Sei la persona del mio destino” ci pensi, ci ripensi ed effettui anche dei test che agli occhi degli altri possono sembrare anche un pochino spietati. Domenica 27 la riflessione conta ma conterà di più la voglia di amare.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario vive un periodo di piccole o grandi rivoluzioni che vanno gestite con molta attenzione ma anche con fare liberatorio perché, in un periodo così esplosivo, tenersi le cose dentro è assurdo. Quindi, se pensi che il partner abbia mancato parla, se ritieni che all’interno di un lavoro– soprattutto se lo gestisci con persone di famiglia o in altri settori- hai diritto ad un qualcosa in più parla. Magari non ottieni subito, ricordiamo che ci sarà una primavera importante, però questa stagione aiuta. E poi abbiamo un ottimo oroscopo per le relazioni sociali;

Capricorno. Al Capricorno chiedo una pausa di riflessione, quelle che poi piacciono tanto ad un segno zodiacale che difficilmente va di corsa e soprattutto quando fa le cose di fretta poi si deve pentire. Quante volte gli adolescenti del segno preoccupano i propri genitori perché si chiudono in una stanza? E questo può capitare anche ai Capricorno un po’ più grandi. C’è decisione nelle tue scelte, c’è volontà nel tuo modo di fare, ma anche un grande bisogno di recuperare qualcosa di interiore, qualcosa che è dentro di te e che probabilmente hai perso di recente;

Acquario. Venerdì e sabato giornate interessanti per l’Acquario che aumenta la voglia di conquistare, di affermarsi, e non solo in amore. Mesi importanti, con Giove favorevole: poi dipende molto dalle tue certezze. Tu hai voglia di cambiare. Marzo sarà un mese importante per molti Acquario che potranno anche decidere di tornare sui propri passi, se ritengono che un certo percorso non sia tanto agibile. La fantasia conta, ma poi alla fine del mese contano di più i soldi, conta di più anche la vita pratica, quindi è arrivato anche il momento di chiedere qualcosa a chi ti deve qualcosa;

Pesci. Questo weekend è in crescendo. Ricordiamo, poi, che domenica sarà una giornata importante. Se vivi due storie dovresti fare una scelta drastica. Non escludo che qualcuno l’abbia già fatta, a Gennaio, perché i sentimenti nelle ultime quattro settimane sono stati difficili da amministrare. Allora tutte le scelte fatte a Gennaio, tutte le emozioni vissute anche in modo contraddittorio vanno risolte e, come sto ripetendo da un po’, dentro di te, non fuori di te. A te piacciono i contrasti, perchè a volte, magari, ti piace vivere con persone che sono molto diverse da te. Quante volte un Pesci vive una relazione con un Vergine, con un Capricorno, trovando stimoli e soprattutto quelle certezze che non sente di avere. Però vivere di sola razionalità, vivere ance troppo distanti è complicato da gestire, e quindi in questo periodo molti nati sotto il segno dei Pesci avranno voglia di abbracci, di passione, di conferme. A questo punto, l’invito è non solo ai Pesci a dimostrare magari più serenità, più voglia di amare, ma soprattutto a chi sta con un Pesci. Questo è il momento giusto per dire “Ti amo” magari una volta in più rispetto al solito.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento