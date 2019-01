Riassunto puntata Uomini e Donne 25 gennaio 2019: verso la scelta tra litigi e baci

Riassunto Uominie Donne 25 gennaio 2019

Oggi 24 gennaio 2019 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, ecco il riassunto di quello che è successo. Si inizia dal trono di Andrea Cerioli, con il filmato del suo chiarimento con Arianna. Una volta in studio si assiste alla messa in onda della loro esterna: Arianna ed Andrea vanno a cena, poi si mettono in macchina a parlare e scatta il bacio. Federica in studio dice che la situazione inizia a farsi un po’ pesante per lei, e mostra la sua delusione. In esterna Andrea va a cercare Federica a casa, i due fanno un giro in macchina. Dopo un battibecco i due passeggiano, si abbracciano e scattano dei baci a stampo. Il tronista afferma che non capisce le due ragazze perché in studio si mostrano in un modo, mentre in esterna in un altro. Egli aggiunge che ha solo voglia di stare bene.

Uomini e donne continua con il trono di Ivan: Sonia lamenta la freddezza di lui nei suoi confronti, attenzioni che il tronista riserva alla rivale Natalia. Sonia sente di non essere importante per Ivan, lui risponde che in ogni caso adesso non c’è solo lei. In studio Ivan dice che come si è aperto con Sonia, non si è aperto con nessuna e che lei non lo apprezza abbastanza. Va in onda l’esterna con Natalia che non si fida del tronista, e non riesce a lasciarsi andare per via delle delusioni del passato. Sonia pensa che tra loro ci sia solo attrazione fisica, Natalia sostiene l’assoluto contrario. È il momento di Teresa che trascorre la sua esterna alle terme con Kevin, cerca il bacio con Antonio senza ottenerlo ed esce in esterna con Andrea. Luigi bacia Irene in esterna e discute con Giorgia.