Terrificante scontro tra aereo ed elicottero in montagna: potrebbero esserci 4 vittime

Scontro tra aereo ed elicottero in Montagna: potrebbero esserci 4 vittime

Tragico incidente aereo in prossimità della valle di La Thuille, sopra al ghiacciaio Rutor (Valle d’Aosta): a quanto pare, per cause ancora da accertare, un aereo turistico ed un elicottero si sono scontrati nei cieli della località valdostana. A bordo dei due velivoli c’erano sei persone, le cui condizioni non sono ancora note. Secondo alcune voci quattro dei sei passeggeri sarebbero morti nello scontro, mentre gli altri due sarebbero gravemente feriti. Al momento, però, non c’è alcuna conferma sul numero sullo stato di salute dei passeggeri, dunque non è possibile affermare con certezza il numero delle vittime.

Immediatamente dopo l’incidente sono state allertate le unità del soccorso alpino che si sono mobilitate in tutta fretta per cercare di raggiungere il luogo in cui sono caduti i due mezzi: sul ghiacciaio sono stati individuati i rottami dei due velivoli, sul posto è stata chiamata ad intervenire anche una squadra dei Vigili del Fuoco che possa operare sulle lamiere. Nel frattempo è stato allertato anche l’ospedale di Aosta dove sono già state predisposte sei camere per la terapia intensiva e la shock room. Per il momento non si sa nulla sull’identità dei passeggeri di elicottero e aereo.