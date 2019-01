Simona Izzo su Barbara D’Urso: “Ecco perchè non rifarei il ‘Grande Fratello’ con lei”

Barbara D’Urso, nelle ultime settimane, è, suo malgrado, sempre al centro di spinose polemiche. Questa a volta, a tirarla in mezzo è l’attrice Simona Izzo, che lo scorso anno ha partecipato, come opinionista, al “Grande Fratello” condotto da Barbara, insieme a Cristiano Malgioglio.

Qualche giorno fa il noto giornalista Alessio Poeta, durante un intervento ai microfoni de “La Dolce Vita” su Radio Italia Anni 60, ha dichiarato:

“Simona Izzo è stata fatta fuori, anzi si è fatta fuori da sola. Dopo che Barbara d’Urso per tutto lo scorso anno l’ha tenuta come opinionista nel suo GF Nip, quest’anno sta andando in continuazione ospite da Mara Venier e non fa altro che dire ‘Mara sei tu la regina della domenica’. Insomma, sputa sul piatto dove ha mangiato. Tra l’altro l’anno scorso, da quanto si dice, era anche ben pagata”.

La controreplica di Simona non si è fatta attendere e, attraverso un post Facebook, la Izzo ha detto la sua:

“Carissimo signor Poeta, ho letto sul web che lei dice che la d’Urso mi avrebbe rimbalzata. Non credo che Barbara abbia bisogno di un portavoce. Lei parla da sola e dice quello che pensa. Lei attribuisce a Barbara questo rimbalzo, ma io non la chiamo perché lei è molto impegnata. Sottolineo però che nessuno mi ha chiesto di rifare il GF e nessuno mi ha telefonato. Quindi è un fake. Non è nei miei progetti , visto che io devo girare un film”.

Secondo quanto raccontato dalla Izzo, al “Grande Fratello” non aveva modo di esprimersi quanto avrebbe voluto:

“Lei signor Poeta avrebbe detto che Barbara non mi vorrebbe perché io spesso vado dalla mia amica Venier la domenica e la elogio. La signora Venier non la elogio solo io, ma milioni di telespettatori. Lei dice che siccome io avrei elogiato la Venier, allora non sarei più ammessa a corte. Non lo so… gli autori del GF sono persone che stimo. Poi c’erano tutti quei ragazzi che mi davano energia, soprattutto i giovani e le donne. Poi c’era Ilary, il direttore, persone molto carine. Purtroppo quando ho lavorato con Barbara ci siamo viste poco, io facevo l’opinionista e credo di aver dato un piccolo contributo. Anche se avevo poco spazio per parlare, vicino a me c’era l’esuberante Malgioglio. Faccia parlare Barbara, che è più educata di lei e trova le parole giuste e soprattutto non ha bisogno di qualcuno che le dia voce. Arrivederci signor Poeta, di nome, ma non di fatto. Con Barbara mi sono divertita ma il suo GF non lo rifarei, non c’era spazio per intervenire”.

Cosa farà la D’Urso? Risponderà alla Izzo, o lascerà correre?

Maria Rita Gagliardi