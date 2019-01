Calciomercato, ESCLUSIVO Franco Colomba: “Piatek-Milan? Che colpo! Grande Bologna con Soriano e Sansone. Voglio tornare in panchina con un progetto serio”

Mancano 5 giorni alla fine di questa finestra invernale di mercato, che però ha saputo dare grandi colpi di scena (vedi l’addio di Gonzalo Higuain in prestito semestrale al Chelsea e l’approdo di Caceres alla Juventus per la terza volta).

A questo proposito abbiamo contattato in ESCLUSIVA Franco Colomba, tecnico di tantissime squadre di Serie A (tra cui Parma, Bologna e Napoli per citarne alcune) che ci ha dato una sua personale analisi sull’argomento…

“Il mercato non finisce mai, ma il colpo di scena è arrivato con l’addio di Higuain ai colori rossoneri e il conseguente arrivo di un bomberone come Piatek dal Genoa. Il polacco in pochi mesi ha rubato la scena ad attaccanti molto più esperti di lui, penso che il Milan ci abbia visto lungo. Il ‘Pipita’ è una garanzia di qualità, ma quando non ci sono gli stimoli giusti il rendimento ne risente terribilmente. Tra gli altri colpi non voglio dimenticare l’approdo al Bologna di Soriano e Sansone, che saranno fondamentali per una squadra che ha bisogno di certezze in questo campionato. Il mio futuro? Cerco ancora l’esperienza giusto, voglio tornare ad allenare appena ci sarà una possibilità concreta e un progetto serio”.

Simone Ciloni