Calciomercato Inter, ESCLUSIVO Ciccio Valenti: “Il mio sogno è Barella in nerazzurro”

Domani va in scena Torino-Inter alle ore 18, con la banda di Spalletti che deve necessariamente trovare i 3 punti contro i granata per non perdere terreno e allungare sulle inseguitrici (e avvicinarsi al secondo posto occupato ora stabilmente dal Napoli). Per parlare del mondo Inter abbiamo contattato il grande tifoso e conduttore radiofonico Ciccio Valenti, che in ESCLUSIVA ha parlato della stagione della ‘Beneamata’ e di calciomercato.

Qui di seguito ecco le sue dichiarazioni a riguardo:

“Per quanto riguarda il calciomercato nerazzurro sono talmente innamorato di questi colori che qualunque giocatori indossi quella maglia diventa per me un grande calciatore. L’eliminazione in Champions e il conseguente passaggio all’Europa League sono la macchia di questa stagione, ma questo torneo va onorato fino alla fine. L’interessa dell’Arsenal per Perisic? In questi mesi non ha fatto molto bene, ma vista la sua scarsa determinazione direi che è meglio per entrambe le parti di salutarsi e ripartire. Il mio sogno di mercato? Mi piace tantissimo Barella del Cagliari, è un centrocampista che ha davanti a sé un grande futuro, sarebbe un elemento molto importante e di grande qualità se arrivasse all’Inter…”.

Simone Ciloni