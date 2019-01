Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Anastasi: “Inutile l’arrivo di Caceres. Il match con la Lazio? Non vengono da un buon momento”

Domani alle ore 20.30 va in scena uno dei big match di questa 21esima giornata del campionato di Serie A, Lazio-Juventus. A questo proposito abbiamo avuto il piacere di ospitare nientemeno che Pietro Anastasi, ex gloria e grande centravanti della ‘Vecchia Signora’ e dell’Inter (con cui ha vinto complessivamente 3 scudetti e 1 Coppa Italia, oltre all’Europeo 1968 con la Nazionale italiana).

In ESCLUSIVA ci ha dato un suo personale commento sulla partita Lazio-Juve e il calciomercato bianconero; ecco cosa ci ha dichiarato:

“Penso che domani non ci sarà storia, la Juventus è troppo forte e la Lazio non viene da un momento positivo, ma guai a sottovalutare la loro voglia di battere la banda di Allegri. L’arrivo di Caceres? Sinceramente lo vedo un acquisto non funzionale a questo progetto. Con chi avrei voluto giocare io di questa Juventus? Ho avuto l’onore di condividere lo spogliatoio con grandissimi giocatori, la Juve era grande allora e lo è ancora adesso. Il più forte con cui ho giocato? Non voglio fare nomi, anche perché vista la qualità dei miei ex compagni farei un torto a qualcuno”.

Simone Ciloni