Calciomercato Milan, ESCLUSIVO Fascetti: “Con Cassano capitolo chiuso. Piatek rossonero e Higuain al Chelsea? Ci guadagnano tutti”

Mancano pochi giorni alla fine di questa sessione di calciomercato invernale e si preannunciano giorni scoppiettanti, anche se i grandi colpi ormai sembrano destinati ad andare in porto quest’estate (mai dire mai però).

Per l’occasione abbiamo ospitato un allenatore che ha maturato esperienze in piazze e club molto importanti dove ha sempre lasciato il segno: parliamo di Eugenio Fascetti, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ci ha dato un suo personale commento sul mercato italiano:

“Troppo presto per dare un giudizio finale su questo mercato, gli ultimi giorni sono sempre esplosivi. Il recente arrivo di Caceres alla Juventus non lo boccio perché è un giocatore di grande esperienza e che è stato già diversi anni in bianconero, ormai quell’ambiente è casa sua. Piatek al Milan? E’ un grande giocatore, se è stato scelto per sostituire uno svogliato Higuain allora ci hanno guadagnato tutti. Non ho più sentito Cassano, per me ormai lui rappresenta un capitolo chiuso”.

Simone Ciloni