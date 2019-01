Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata, programmi e film sabato 26 gennaio 2019

Cosa vedere questa sera in TV in prima serata

Anche oggi, sabato 26 gennaio 2019, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Un sabato sera ricco di film, e serie televisive. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera sabato 26 gennaio 2019. Ora o mai piu’ va in onda su Rai 1, Otto cantanti che sono stati protagonisti, in un passato più o meno recente, di una stagione di successo, gli interpreti di una hit, di un brano che tutti abbiamo cantato, che è rimasto scolpito nella nostra memoria, che ha raggiunto le vette delle classifiche e del gradimento popolare, e poi, per i più diversi motivi, da quelli più personali a quelli professionali, sono stati trascurati dal mercato, sono entrati in una zona d’ombra da dove hanno faticato a riemergere, con ORA O MAI PIU’ hanno la possibilità di tornare al grande pubblico.

Su Rai 2 va in onda N.C.I.S. Los Angeles Vivere e morire in Messico, Le vicende di una sezione segreta del NCIS, l’OSP (Office of Special Projects) che lavora sotto copertura per catturare criminali che minacciano la sicurezza nazionale.

Va in onda su Rai 3 Le parole della settimana, L’originalità e la forza delle storie di vita quotidiana e straordinaria saranno sempre il motore trainante del programma. Massimo Gramellini porterà in prima serata non solo le storie ma anche l’attualità politica, economica e sociale del Paese. Su Rete 4 va in onda 40 carati, Nick e’ un poliziotto che e’ stato arrestato per un furto che dice di non aver commesso. Evade di prigione e minaccia il suicidio su un cornicione di un palazzo. Nick cerca di guidare da lì’ una rapina supertecnologica con l’obiettivo di recuperare il prezioso diamante del cui furto era stato accusato, per dimostrare la sua innocenza.

Su Canale 5 torna C’e’ posta per te, Protagonisti del programma sono i sentimenti, le emozioni della gente comune che cerca attraverso la De Filippi di ritrovare un figlio abbandonato, un marito lasciato, storie di ricongiungimenti e amori impossibili, amori di gioventu’ e belle sorprese narrati con delicatezza, con rispetto con amorevolezza; con la capacita’ di trasformare come per magia storie ordinarie in straordinarie.

Madagascar 3 ricercati in Europa va in onda su Italia 1, Il leone Alex, la zebra Marty, la giraffa Melman e l’ippopotamo Gloria abbandonano il continente africano e cercano di ritornare al loro amato zoo di New York ma si ritrovano in Europa… Su La 7 va in onda Little Murders, Sofisticata versione francese dei gialli di Agatha Christie. Un serial killer sfida il famoso investigatore Larosiere: la sua brillante carriera portebbe essere la prossima vittima.

Ricordati di te va in onda su Tv 8, Darcy investe l’attraente sconosciuto di cui si e’ invaghita con la bicicletta. A causa dell’incidente l’uomo perde la memoria. Su Iris va in onda The Words, Rory Jonsen è un aspirante scrittore in cerca di fama e denaro, decide di far passare come suo il diario scritto da un altro uomo. Il libro ottiene uno straordinario successo, all’improvviso però si ritrova a fare i conti con ciò che ha fatto. Su Cielo va in onda La fine dell’innocenza, Rimasta sola a Hong Kong durante una vacanza, una ragazza viene ospitata da una coppia di coniugi che la coinvolgono nei loro giochi erotici.

Rai 1

21:25 – Ora o mai piu’

00:15 – Petrolio

Rai 2

21:05 – N.C.I.S. Los Angeles Talos

21:50 – S.W.A.T. – Prede – Fake News

23:30 – TG2 Dossier

Rai 3

20:20 – Le parole della settimana

23:05 – TG3 Mondo

Rete 4

21:27 – 40 carati

23:32 – La legge del crimine

Canale 5

21:20 – C’e’ posta per te

00:30 – TG5 – Notte

Italia 1

21:20 – Madagascar 3 ricercati in Europa

23:10 – Formula E – Santiago del Cile

La 7

21:15 – Little Murders

01:10 – Otto e mezzo

Tv 8

21:30 – Ricordati di te

23:15 – La lista dei desideri

Iris

21:00 – The Words

23:14 – Apollo 13

Cielo

21:15 – La fine dell’innocenza

23:15 – The Wankers: il piacere di essere donna

