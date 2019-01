Isola dei Famosi 2019, nuove accuse a Taylor Mega a ‘Pomeriggio Cinque’: fa la escort?

Taylor Mega, concorrente de “L’Isola dei Famosi 9″, continua ad essere al centro di spinose polemiche (a proposito, qui la scheda della naufraga).

Prima di partire per l’Honduras, la ragazza, su Instagram aveva pubblicato un video, nel quale annunciava ai suoi followers che sarebbe rimasta in gioco solo tre settimane. Il video in questione non è passato inosservato e Alessia Marcuzzi, le ha chiesto delucidazioni (ve ne abbiamo parlato qui).

L’influencer, alla fine, se l’è cavata, dichiarando che, dietro alle sue parole, non c’era alcuna strategia commerciale e di essere propensa a restare in gioco fino a quando lo vorrà il pubblico. La questione è stata ripresa ieri a “Pomeriggio Cinque” e Roger Garth ha rivelato, in esclusiva, che Taylor avrebbe firmato un contratto con una nota agenzia che le avrebbe già prenotato una serata per fine Febbraio. Dopo quanto successo giovedi’ sera, la serata in questione potrebbe essere annullata. La stessa Mega avrebbe postato su Instagram una foto del contratto con l’agenzia, ma la foto in questione, attualmente, non è presente sul profilo della ragazza.

Durante la puntata, mentre si commentavano le gesta di Taylor in Honduras una voce fuori onda ha dichiarato che la ragazza sarebbe una escort. E’ la verità, o è soltanto un tentativo di screditarla?

Maria Rita Gagliardi