Epilogo drammatico: Julen, il piccolo di due anni caduto nel pozzo, non ce l’ha fatta – VIDEO

E’ terminata con il peggiore degli epiloghi la vicenda che ha tenuto col fiato sospeso tutta Europa (e, ancor più, la Spagna, luogo dov’è avvenuto questo drammatico incidente).



Il piccolo Julen, caduto in un pozzo a Totalan (piccolo comune di 622 in provincia di Malaga, in Andalusia), è stato trovato senza vita dai soccorritori che ormai da giorni provavano a raggiungere il piccolo – di appena due anni – di cui non si avevano notizie certe.



Il miracolo tanto auspicato, quindi, non è avvenuto. Per la famiglia di Julen si tratta del secondo dramma in due anni: nel 2017, infatti, il fratellino Oliver era morto a soli 3 anni, colpito da un infato.



Di seguito un video che riassume brevemente la drammatica vicenda che ha tenuto l’Europa con il fiato sospeso.