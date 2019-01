Mara Venier a Barbara D’Urso: “Facciamo uno scambio di ospitate, tu sei la numero uno”

Da settimane si parla di una presunta rivalità tra Mara Venier e Barbara D’Urso. Le due, almeno fino a due domeniche fa, erano rivali dirette nel palinsesto della Domenica pomeriggio. Nella gara degli ascolti, a spuntarla è stata sempre Mara, cosi’ Mediaset è corsa ai ripari, spostando l’inizio di “Domenica Live” alle 17:20, orario di chiusura di “Domenica In”.

A “Un giorno da pecora”, Mara ha teso la mano a Barbara, lanciandole un appello:

Invitare Barbara? Una bella idea, sarebbe bellissimo. E perché no? Barbara vieni ospite da me, e poi io verrò da te. Sarebbe carino uno scambio. Faccio questa proposta, tra donne bisogna essere solidali “

Mara non riuscirebbe a sostenere i ritmi di Barbara, in diretta tutti i giorni, tranne il sabato:



No, non ce la farei. Lei è bravissima, la numero uno. Ho grande stima “

Mara non sa se il prossimo anno tornerà a condurre “Domenica In”:

Non lo so, a maggio finirà questa edizione. Per ora nessuno mi ha proposto nulla. Il mio contratto scade a maggio.

Il mio non è un no e penso che dopo Sanremo parleremo del futuro . Il Festival non lo condurrei mai.

Io sono una da conduzione ‘in piedi’, funziono seduta a fare interviste nel salotto. E poi alla mia età mi metterebbe un’ansia che non so se riuscirei a sopportare. Però feci un dopo Festival con Baudo e D’Agostino. Mi divertì molto”.

Maria Rita Gagliardi