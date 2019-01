Messaggio Medjugorje 25 gennaio 2019: “Oggi, come madre vi invito alla conversione”

Come ogni 25 del mese (ed ogni 2) a partire dal 1981 (quando avvenne la prima apparizione, il 24 giugno), i fedeli di tutto il mondo attendono il messaggio della Madonna di Medjugorje, che verrà riportato come sempre dalla veggente Mirjana Pavlovic-Lunetti.

Il messaggio della Madonna di giorno 25 gennaio 2019 verrà pubblicato una volta diramato dalle fonti vicine alla veggente.

Messaggio della Madonna del 25 gennaio 2019 a Medjugorje, dato alla veggente Mirjana

“Cari figli! Oggi, come madre vi invito alla conversione. Questo tempo è per voi, figlioli, il tempo del silenzio e della preghiera. Perciò, nel calore del vostro cuore cresca il chicco della speranza e della fede e voi, figlioli, di giorno in giorno sentirete il bisogno di pregare di più. La vostra vita diventerà ordinata e responsabile. Comprenderete, figlioli, di essere passeggeri qui sulla terra e sentirete il bisogno di essere più vicini a Dio e con l’amore darete testimonianza della vostra esperienza dell’incontro con Dio, che condividerete con gli altri. Io sono con voi e prego per voi ma non posso senza il vostro Si. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”

Di seguito vi riportiamo frattanto il messaggio del 25 dicembre.

Qualora vogliate leggere il messaggio precedente del 2 gennaio, potete farlo cliccando qui.

Messaggio della Madonna del 25 dicembre 2018 a Medjugorje, dato alla veggente Mirjana

“Cari figli! Vi porto mio Figlio Gesù che è il Re della pace. Lui vi dona la pace, che questa pace non sia solo per voi, figlioli, ma portatela agli altri nella gioia e nell’umiltà. Io sono con voi e prego per voi in questo tempo di grazia che Dio desidera darvi. La mia presenza è il segno dell’amore, mentre sono qui con voi per proteggervi e guidarvi verso l’eternità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.