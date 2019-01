Simona Ventura e Giovanni Terzi si scambiano messaggi d’amore sui social: “Le parole non dicono tutto”

Ufficializzata la loro relazione, Simona Ventura ed il giornalista Giovanni Terzi si scambiano teneri messaggi sui social.

La conduttrice, su Instagram, ha pubblicato una bellissima foto, in cui è ritratta insieme a Giovanni e si è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti del nuovo compagno. Simona ha scritto:



A volte ci sono parole che non dicono niente, ma sguardi che dicono tutto “

A tali bellissime parole, Terzi ha replicato: “L’amore nasce nel cuore e muore nelle parole”. Il post, in men che non si dica, ha fatto il pieno di like e commenti, tra cui quello di Gemma Galgani, Dama del Trono Over di “Uomini e Donne”. Gemma, che nel programma condotto da Maria De Filippi è ancora alla ricerca di un compagno, ha scritto:



“Simona, la parola è energia. Ma il vostro sguardo è rinvigorito dal silenzio di cui sono ghiotta: l’amore “.

In una recente intervista, Simona non ha fatto mistero del fatto che lei e Giovanni siano felici ed innamorati:



“Sono innamorata pazza. La vita mi ha fatto un regalo immenso e inaspettato. Ho paura a dire che siamo felici, ma è proprio cosi’. Sono felice”.

Durante l’intervista rilasciata a “Oggi”, Simona aveva parlato anche di Gerò Carrara e del fatto che quest’ultimo l’abbia tradita:



” Non sono una ragazzina, non passo da una storia all’altra con leggerezza: dopo 8 anni trascorsi con lui è stato doloroso decidere di lasciarsi.



Anche lui ha ritrovato l’amore e gli auguro di essere felice. Però la relazione con Laura durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi. Pazienza”.

Maria Rita Gagliardi