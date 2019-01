Alessandro Cecchi Paone, nuove accuse ad Elia Fongaro e Jane Alexander: “Sono una coppia inventata”

Già all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”, Alessandro Cecchi Paone aveva manifestato dei dubbi circa la veridicità del sentimento che lega Elia Fongaro e Jane Alexander. A distanza di qualche settimana dalla fine del reality, il giornalista continua a pensare che la coppia sia finta.

Elia Fongaro e Jane Alexander

Alessandro ne ha parlato a “Non succederà più”, programma condotto da Giada De Miceli su Radio Radio. Secondo Alessandro, quella composta dall’ex Velino e l’attrice, non sarebbe una coppia vera:



“Io non credo che sia una coppia vera. Io non ho percepito nulla di reale in questo tipo di situazione. La mia percezione è che sia stata una coppia nata per ragioni di comunicazione e immagine. La mia percezione è che la coppia era una coppia inventata appositamente. Nei reality molti inventano storie d’amore perché su un certo tipo di pubblico questa cosa aiuta molto sui social”.

Durante l’intervista, Alessandro è tornato a parlare della lite in Casa con le Donatella, durante la quale accusò Silvia Provvedi di non essere un buon esempio per i giovani italiani, a causa della sua relazione con Fabrizio Corona. Alessandro è riuscito a chiarirsi con Giulia, ma non con Silvia, della quale pensa che abbia vissuto la storia con Corona senza alcuna ingenuità:



“Non credo di poter chiarire con Silvia. Io ci credo al detto dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Se hai frequentato un pregiudicato non puoi fartene un vanto. La mia impressione è che abbia scelto questa situazione, non con ingenuità. Non è una vittima della circostanza. Quando ci siamo incontrati con Giulia baci e bracci con lei non ci siamo calcolati”.

Infine, Alessandro ha rivelato di avere appianato le divergenze anche con Maria Monsè, grazie alla figlia di quest’ultima, Perla Maria che, durante un evento, lo ha abbracciato.

Maria Rita Gagliardi