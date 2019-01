Anticipazioni ‘Dottoressa Giò’, terza puntata: Giorgia si avvicina alla verità su Monti

Questa sera andrà in onda la terza puntata della “Dottoressa Giò” e Barbara D’Urso tornerà a vestire i panni della ginecologa Giorgia Basile. Eccezionalmente, per un cambio di palinsesto, la puntata finale della serie andrà in onda martedi’ sera.

Dottoressa Giò





Ecco cosa succederà nella puntata di questa sera che andrà in onda alle 21:25 su Canale 5.

A causa del suicidio di una donna in preda alla depressione post partum, Giorgia preme affinchè venga aperto il Centro Antiviolenza per le donne. Per questo, incontra una donna che due anni prima era stata ricoverata proprio con Michela Monti, ma che sembra nascondere qualcosa.

Intanto, Giacomo si offre di pagare i debiti di Francesca, scatenando ancora di più la gelosia di Angela. Il reparto di Ginecologia affronta nuovi casi, come quello di Alma e Viola, coppia omosessuale che viene aggredita: quando Viola rischia vita, Alma si trova anche a rischiare di non poter crescere le figlie. Un caso che scuote molto Luca.

La cognata di Roberta partorisce un bambino che non è figlio del marito Giuseppe. Tra un caso e l’altro, Giò si avvicina alla verità sul caso Monti, ma a rischiare, adesso, è proprio lei.

Maria Rita Gagliardi