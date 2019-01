Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film domenica 27 gennaio 2019

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 27 gennaio 2019 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Rai 1

20:35 – Che tempo che fa

00:05 – Speciale Tg1

Rai 2

21:00 – La Porta Rossa

23:00 – La Domenica Sportiva

Rai 3

21:20 – Le Ragazze

23:40 – TG3 Mondo

Rete 4

21:27 – Il bambino nella valigia

23:42 – Defiance – I giorni del coraggio

Canale 5

21:24 – Dottoressa Gio’

23:25 – Tiki Taka – Il calcio e’ il nostro gioco

Italia 1

21:16 – Le Iene Show

01:01 – The girlfriend experience – Reticenza

La 7

20:30 – Non è l’arena

01:30 – Star Trek Classic

Tv 8

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Napoli

22:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Langhe

23:30 – Italia’s Got Talent Audizioni

Iris

21:00 – La leggenda del pianista sull’oceano

00:08 – Stanno tutti bene

Cielo

21:15 – Conspiracy – Soluzione finale

23:15 – Kiki & i segreti del sesso

