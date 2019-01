Intervista ESCLUSIVA a Dasha (ex Stefano Sala): “Adoro l’Italia, ora non cerco l’amore ma penso al lavoro”

Segni particolari bellissima: oggi abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia la stupenda modella ucraina Daria Dereviankina, anche se il pubblico televisivo la conosce come Dasha. Ex fidanzata di Stefano Sala del Gf, la abbiamo intervistata in ESCLUSIVA per conoscerla meglio al di là di questa sua relazione con l’ormai ex gieffino.

Ciao Dasha, grazie di essere qui con noi. Inizialmente vorremmo tu ci dicessi qualcosa su di te che i tuoi follower non sanno su di te…

Sto lavorando come modella da molto tempo, ma non sapete che ho frequentato l’università per 6 anni e ho una laurea in relazioni internazionali e politica interna.

Sei ucraina, ma giri il mondo col tuo lavoro: c’è una città in particolare o un Paese dove ti piacerebbe stabilirti in futuro?

Mi sono innamorata dell’Italia fin dal primo momento che sono arrivata nel vostro Paese, ormai è la mia seconda casa insieme a una parte nel mio cuore. Prima di avere una famiglia e dei figli però mi piacerebbe passare un periodo di tempo negli Stati Uniti.

Raccontaci dei tuoi inizi nel mondo della moda…

Sono stata contattata da una agenzia di modelle di Kiev, poi ci sono stati sviluppi con la IMG di New York e ho firmato un contratto con loro. Prima di mandarmi negli Usa, questa agenzia voleva che facessi diverse esperienze in Europa ed è per questo motivo che viaggio tantissimo.

Dopo la fine della tua relazione con l’ex concorrente del Gf Stefano Sala, ora hai un’amicizia particolare o comunque sei innamorata?

Ho sempre avuto tanti amici anche uomini, ma non sono pronta ora per nuove relazioni. Preferisco al momento concentrarmi su di me e la mia carriera.

Come vedi il tuo futuro tra 10 anni e quali sono i sogni che vorresti veder realizzati?

Voglio avere successo in questo mio percorso professionale e costruirmi una attività indipendente, oltre che una bella e grande famiglia!

Simone Ciloni