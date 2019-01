Isola dei Famosi 2019: Asia Nuccetelli difende Taylor Mega: “La stanno processando perchè è bella”

Come vi abbiamo raccontato attraverso questo post, nella prima puntata de “L’Isola dei Famosi 9”, Taylor Mega (qui la scheda della naufraga) è finita al centro di una polemica spinosa, dalla quale ha fatto molta fatica ad uscire pulita.

Taylor Mega

L’influencer, poco prima della partenza per l’Honduras, su Instagram, aveva postato un video nel quale raccontava che sarebbe stata concorrente del reality soltanto tre settimane. Il video ha fatto molto discutere e, in diretta, Taylor ha annunciato l’intenzione di restare in gioco fino a quando lo vorrà il pubblico.

La puntata è stata seguita anche da Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli, ex concorrenti del “Grande Fratello Vip” (Antonella avrebbe dovuto partecipare, quest’anno, proprio all’Isola, ma alla fine è stata scartata per far posto proprio alla Mega) ed hanno commentato la vicenda di Taylor. Se Antonella si è limitata a postare su Instagram un simpatico meme, nel quale ironicamente lamentava la mancanza di “Famosi” nel gioco, Asia ha difeso a spada tratta la Mega, attraverso un post che recita:



Per una caz*o di frase è stata processata questa ragazza già dalla prima puntata. Per aver detto ‘torno tra 3 settimane’ battuta palese per dire mi basterebbero per sentirmi soddisfatta. Parlano di strategia commerciale, quando i primi che la fanno sono loro accanendosi contro una ragazza che ha detto una semplice frase capita male. Se fosse stata ‘maria peppina con i baffi’ nessuno se la mangiava così. Ripartiamo dalla coerenza mondo”.

