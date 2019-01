Milly Carlucci prova a battere Maria De Filippi negli ascolti: Sophia Loren ballerina per una notte a ‘Ballando con le stelle’?

Tra qualche settimana, dopo la fine di “Ora o mai più”, programma condotto da Amadeus, andrà in onda la nuova stagione di “Ballando con le stelle” che, al sabato sera, dovrà scontrarsi con Maria De Filippi e “C’è posta per te”.

Come rivela, in esclusiva, il settimanale “Spy”, Milly Carlucci, per cercare di vincere la gara degli ascolti contro la collega, avrebbe pensato ad un “colpaccio” che potrebbe metterla in una posizione di vantaggio: l’ingaggio di Sophia Loren alla prima puntata, come “Ballerina per una notte”. A tal proposito, sul noto settimanale si legge:





“Ballando con Sophia Loren. A Ballando con le Stelle è sempre più certa la presenza di un religioso nel cast dei vip danzanti. Inoltre sembra che abbiano già fatto un provino, tra gli altri, la mitica Sandra Milo, Maurizio Mattioli, Ettore Bassi e anche Manuela Arcuri. Pare che tutti siano andati molto bene ed abbiano buone possibilità di entrare nel cast di Milly.

Sul programma possiamo aggiungere che la giuria è stata completamente confermata. Mentre al momento non è stato ancora deciso chi prenderà il posto del direttore Sandro Myer, scomparso a novembre. L’appuntamento con Ballando con le Stelle, salvo cambiamenti dell’ultima ora, è previsto da sabato 2 marzo. Sarà in prima serata sempre su Rai Uno.

Milly Carlucci è in cerca del ‘colpaccio’: per la prima puntata vuole assolutamente come ballerina per una notte, la mitica Sophia Loren”.

L’ipotesi Maria De Filippi “Ballerina per una notte”, sembra destinata a non concretizzarsi. Appuntamento a sabato 2 marzo, con la prima puntata di “Ballando con le stelle”.

Maria Rita Gagliardi