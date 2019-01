Anticipazioni ‘La Compagnia del Cigno’, quinta puntata: Marioni vuole lasciare l’Orchestra

Questa sera, alle 21:25 su Raiuno, andrà in onda la quinta puntata de “La Compagnia del Cigno”.

La Compagnia del Cigno





La fiction sta registrando ascolti altissimi, tanto da avere battuto, la scorsa settimana, la prima puntata di “Adrian”, la serie evento di Canale 5. Ecco cosa succederà nella puntata di questa sera.

Nel primo episodio, intitolato “Scoperte”, Matteo chiede scusa ai compagni e racconta, finalmente, la verità su sua madre. I ragazzi lo perdonano e, a loro volta, gli confessano le loro paure: c’è chi ha paura di essere separato dalla madre come Roberto, chi ha paura che il fratello muoia, come Sofia, chi ha paura del proprio futuro come Rosario e chi, come Sara, a causa della sua cecità, ha paura di dimenticarsi il volto delle persone. Intanto, il giudice decide che Rosario debba andare a Firenze dalla madre.

Nel secondo episodio, intitolato “Rinascere”, il Maestro Marioni annuncia ai ragazzi la sua decisione irrevocabile di non seguire più l’Orchestra, suscitando in Matteo grandissimi sensi di colpa. Matteo, cerca, quindi, di convincere Marioni a ripensarci ma, parlandoci, capisce che la sua decisione è frutto del grande dolore che prova per la morte della figlia. Intanto, Luca cerca di convincere Irene a portare avanti la gravidanza. Rosario ottiene il permesso di rimanere a Milano fino alla fine dell’anno. Nonostante questo, il suo atteggiamento è aggressivo e irascibile.

Appuntamento a questa sera, alle 21:25 su Raiuno, con la quinta puntata de “La Compagnia del Cigno”.

Maria Rita Gagliardi