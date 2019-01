Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film lunedì 28 gennaio 2019

Cosa andrà in onda stasera in tv, 28 gennaio 2019 sulle principali reti nazionali in chiaro? NewNotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Tanti sono i film e i telefilm in onda oggi, in coda trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 28 gennaio 2019 in prima e seconda serata. Su Rai 1 va in onda La Compagnia del Cigno – L’orgoglio di Sara, La storia dell’amicizia tra sette giovani musicisti di talento, iscritti al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, costretti a misurarsi con la vita, le regole, la disciplina e con un durissimo direttore d’orchestra che pretende da loro il massimo. Su Rai 2 va in onda C’è Grillo, Lo speciale dedicato a Beppe Grillo, ex comico e fondatore del Movimento 5 Stelle. La sua carriera sara’ mostrata agli spettatori tra aneddoti e filmati.



Presa diretta – La guerra dei dazi va in onda su Rai 3, Sette puntate di strettissima attualità, con la voglia di condividere il quotidiano delle persone comuni, di entrare nelle contraddizioni, di raccontare la complessità dei problemi e di gettare uno sguardo verso il futuro che ci attende.

Su Rete 4 va in onda Quarta repubblica, programma che affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Va in onda su Canale 5 Adrian, “Adrian” sarà il cuore di uno show in onda in diretta dal teatro Camploy di Verona.

Su Italia 1 va in onda Run all night – Una notte per sopravvivere, Jimmy Conlon, ex killer professionista e amico del boss mafioso Shawn Maguire, inizia a sentirsi in colpa per i crimini commessi nella sua vita. Il figlio non vuole avere alcun legame con lui, poco dopo il destino complica le cose… Su La 7 va in onda Grey’s Anatomy, Meredith Grey e’ una giovane ragazza di Boston che, dopo la laurea in medicina, riesce ad entrare nel gruppo di tirocinanti di chirurgia del Seattle Grace Hospital. Si trasferisce cosi’ a Seattle, nella vecchia casa appartenuta alla madre. Qui si ritrova a condividere questa nuova esperienza insieme ad un gruppo di giovani coetanei, tutti alle prese con i piu’ svariati problemi. In piu’ Meredith e’ figlia di Ellis Grey, una famosa dottoressa, e sente molto il peso del suo nome.

Agente 007 – Vendetta privata va in onda su Tv 8, Per vendicare un amico dato in pasto agli squali, Bond si infiltra, contro il volere dei suoi capi, nell’organizzazione di un boss della droga.





Su Iris va in onda 1921 – Il mistero di Rookford, Florence è tormentata dalla morte del fidanzato, si dedica allo studio delle teorie sul sovrannaturale, convincendosi che il mondo dei morti non possa entrare in contatto con quello dei vivi. Florence dovrà rivedere le sue certezze quando viene chiamata a visitare Rookford per indagare sulle presunte apparizioni del fantasma di un bambino morto qualche tempo prima… Su Cielo va in onda In questo mondo di ladri, Una multiproprieta’ in un residence che non e’ mai stato costruito, viene venduta a piu’ persone per lo stesso periodo. I cinque truffati si ritrovano al ristorante dopo aver sporto denuncia…

Rai 1

21:25 – La Compagnia del Cigno – Scoperte – Rinascere

23:45 – Che fuori tempo che fa

Rai 2

21:20 – C’è Grillo

23:30 – Boris – Il film

Rai 3

21:20 – Presa diretta – La guerra dei dazi

23:15 – Lessico amoroso

Rete 4

21:25 – Quarta repubblica

00:22 – Cavalli Selvaggi

Canale 5

21:20 – Adrian

00:30 – TG5 – Notte

Italia 1

21:25 – Run all night – Una notte per sopravvivere

23:40 – Dredd-La legge sono io

La 7

21:15 – Grey’s Anatomy

23:05 – Body of proof

Tv 8

21:30 – Agente 007 – Vendetta privata

00:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Napoli

01:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Langhe

Iris

21:00 – 1921 – Il mistero di Rookford

23:18 – 15 minuti – Follia omicida a New

Cielo

21:15 – In questo mondo di ladri

23:15 – La monaca del peccato

