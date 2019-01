Dramma a Cardito, uomo massacra di botte il figlio della compagna – VIDEO

Interni: Scopri cosa accade Oggi in Italia

E’ una terribile vicenda di cronaca, di cui vi abbiamo già parlato ieri a ridosso dell’uscita della notizia e su cui siamo tornati quest’oggi, raccontando nuovi dettagli.

E’ quanto accaduto a Cardito, in provincia di Napoli: Tony Sessoubti Badre, 24enne di origini tunisine, ha ucciso in un raptus il figlio di 7 anni della compagna, mandando in ospedale la sorellina di 8 anni.

Proprio la piccola, ricoverata col volto sfigurato dalle botte ma fortunatamente non in fin di vita, ha avuto il coraggio di denunciare l’uomo: “Ci ha picchiati Tony, ha cominciato da ieri, a e me al mio fratellino. Poi è andato via”, è stata la testimonianza della piccola.

A sua volta, la compagna, ha puntato il dito contro il compagno: “Tony sembrava un diavolo. Ho cercato di fermarlo, ma non ci sono riuscita”. Ma circa l’aggressione fatale, la madre dichiara di non aver assistito alla scena: “Tony mi ha raccontato che i piccoli erano caduti per le scale”.