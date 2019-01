Eva Henger querelata da Francesco Monte per il ‘canna gate’: “Sono serena”

Ad un anno esatto dalla polemica che coinvolse “L’Isola dei Famosi”, complici anche i numerosi servizi mandati in onda da “Striscia la Notizia”, si riaccendono i riflettori sul “canna gate”.

Durante la puntata di ieri di “Domenica Live”, Eva Henger ha presenziato al programma condotto da Barbara D’Urso per assistere alla lettura di una busta che la coinvolgeva in prima persona. Nella busta in questione, è stato annunciato che Francesco Monte ha querelato Eva. L’ex pornostar, alla lettura della lettera, non si è affatto scomposta, tanto da dichiarare:



“Sì lo so cos’è quella busta. La notifica è arrivata adesso, a distanza di quasi un anno dall’Isola. La settimana prossima andrò a Roma per rilasciare una dichiarazione spontanea ai carabinieri e poi si vedrà. Ci sono prove e cose che io non ho potuto mostrare in televisione, ma adesso non ho più un contratto con Magnolia. La cosa mi fa ridere per via della tempistica. Dai, non ci credo, ricomincia l’Isola e arriva la querela”.

Eva è tornata a polemizzare anche su Alessia Marcuzzi, con la quale, lo scorso anno, una volta tornata dall’Honduras, ha avuto un acceso diverbio in diretta tv:



“Ha dichiarato dappertutto sui giornali che ha avuto uno stress enorme per i servizi di Striscia e poi nella conferenza stampa prima dell’Isola dice che Striscia aveva fatto benissimo, che aveva fatto bene sia al reality che a loro e che era tutto a posto…dai!”

Eva ha lasciato intendere che nell’affaire “canna gate” potrebbe essere coinvolta anche la stessa D’Urso, ma la conduttrice si è detta assolutamente tranquilla, poichè consapevole del fatto che Monte avrebbe querelato la Henger.

Come si risolverà la questione, ora che la querela da parte di Monte è arrivata? Attendiamo sviluppi.

Maria Rita Gagliardi