Fabrizio Corona a ‘Mattino Cinque’: “Iannone è ancora ossessionato da Belen, io la amerò sempre”

Ospite a “Mattino Cinque”, Fabrizio Corona è tornato a parlare della sua autobiografia “Non mi avete fatto niente”, di Belen Rodriguez, Andrea Iannone e Stefano De Martino.

Fabrizio Corona





Secondo l’ex agente fotografico, nonostante la loro storia sia giunta al capolinea, Iannone sarebbe ancora ossessionato da Belen:



“Credo che Andrea Iannone sia un gran bravo ragazzo, però è ossessionato da Belen. Quando una storia finisce, devi saper andare avanti. Secondo me lui la separazione con Belen ancora la soffre. L’ho saputo perché un po’ l’ho capito, un po’ me l’hanno detto”.

Per quanto riguarda, De Martino, Fabrizio ha spiegato che sarebbe contento se tornasse con la Rodriguez:



“Non sapevo che Belen avesse detto a Stefano “Ti aspetto a casa”, ma sono molto felice se tornassero insieme. La famiglia è la cosa più importante di tutte, se ce l’ho fatta io a ricostruirla dopo anni con Carlos e Nina, mi auguro lo facciano loro”.

Fabrizio, che tra dieci anni sogna di continuare a lavorare, girando il mondo, incalzato da Federica Panicucci, ha detto su Belen:



“Penso sia normale che due persone che sono state così tanto insieme quando si trovano con gli amici parlino del perché non stanno più insieme. Io sono in un periodo particolare della sua vita, e anche io. Ma lei ovviamente dice ‘no’. Prima di tutto perché anche lei è in un’altra direzione, perché immagino debba risolvere altri problemi, capire come me in quale direzione voglia andare. E poi se si fidanzasse con me sarebbe una pazza totale. Stare con me corrisponde alla mancanza di una cosa fondamentale a tutti: la libertà”.

Maria Rita Gagliardi