Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 Gennaio 2019: Capricorno pronto per l’amore, Scorpione “veggente”

Paolo Fox, ogni giorno in onda con il suo Oroscopo

Dedichiamo, come di consueto, una finestra mattutina a “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questa è una delle giornate migliori della settimana che comincia e poi anche il 31 sarà interessante, quindi prepariamoci a vivere anche una parte centrale della settimana in cui per esempio potrebbe arrivare una bella chiamata, in cui poi avere una buona soddisfazione. Peccato che quando riesci ad ottenere una cosa immediatamente ti poni un nuovo obiettivo e questo è il caso degli Ariete che per esempio si sono messi in testa una persona e adesso, dopo aver ottenuto un timido sì o comunque dopo aver fatto un passo avanti, possono anche pensare “Ma mi interessa veramente questa persona?”. Eppure, fino a qualche tempo fa tu hai lottato per averla o comunque eri pronto a pensare ad un futuro con questa persona;

Toro. Il Toro vive una settimana che parte con stanchezza. Bisogna dire che in questo periodo hai la netta sensazione di non riuscire a fare tutto quello che hai in mente, ma si tratta di una sensazione perché poi, alla fine, con Saturno in ottimo aspetto sei molto più concreto di tante persone che parlano, parlano e non concludono un bel nulla. Consiglio cautela, però, con il fisico (almeno per oggi);

Gemelli. I Gemelli chiudono questo mese un po’ stanchi, frustrati, sbandati, disorientati e credo che in qualche caso ci sia stato anche un piccolo o grande (dipende) problema nel rapporto con gli altri. Addirittura un’interferenza dal punto di vista fisico. Negli ultimi 7-10 giorni c’è stata molta fatica da superare. Evita dissensi. In questi tre giorni avrai una grande voglia di limitare i pensieri negativi, vedere gente simpatica, come fai tu quando hai un problema: cerchi di sviare la mente altrove. Però ricorda che prima o poi una certa scelta o decisione andrà presa e Gennaio non è che sia stato proprio un mese molto tonico per l’amore;

Cancro. Il Cancro apre una settimana pensierosa e bisogna dire che tutte le storie che sono nate in maniera strana saranno messe in discussione. Non si può giocare con l’amore. Tu lo dici sempre agli altri e adesso, in questo periodo in cui probabilmente, non volendo magari, ti sei ritrovato a vivere un’emozione nuova oppure hai dato spazio a qualcuno che ha preso il tuo cuore, devi fare delle scelte che non permettono di giocare. E già da venerdì le discussioni potrebbero essere più serrate, bisogna essere più chiari anche sul lavoro.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone è un segno vittorioso e vincente, figuriamoci in questo periodo in cui con Giove favorevole lo è ancora di più. Ora, essere vincenti non significa per forza vincere tutte le battaglie, nel senso che tu sei vincente come carattere, positivo perché sei ottimista, però poi insomma un po’ di strategia conta e poi affronta anche battaglie che sono utili, interessanti. Luna, Marte, Venere in aspetto buono parlano di battaglie vinte, appunto, ma anche di grandi strategie vincenti;

Vergine. La Vergine apre una settimana importante. Attenzione a quello che è accaduto a Gennaio perché, sono sincero, non è stato un mese eccezionale, mentre Febbraio lo è ed ecco perché se hai dovuto lottare con diversi fastidi, anche di tipo fisico, se hai dovuto seguire una cura, una terapia, ora stai meglio. Da venerdì le cose vanno ancora di più accelerate, quindi mi piace questo cielo perché tutto sommato anche tu stai ritrovando una buona lena;

Bilancia. La Bilancia, dopo una settimana non troppo semplice, recupera. Purtroppo c’è un grosso problema, un neo, un fastidio che non si risolve prima di primavera e quindi, adesso, bisogna tirare avanti. È un momento in cui anche in amore, nei rapporti di lavoro, c’è fatica, possono nascere problematiche. Credo che tu debba variare un certo percorso entro primavera. Interessanti i nuovi amori;

Scorpione. Lo Scorpione ha una Luna birichina in questo segno. Ieri parlavo di una Luna addirittura veggente, che può regalare delle emozioni. Chissà che tra stasera o domani sera non ci sia un sogno premonitore. Ricordiamo che il 2019 è un anno di cambiamenti che però bisogna attuare con molta positività perché attorno a te ci saranno collaborazioni che saranno variate in sei settimane. C’è persino chi vuole cambiare casa, città, o dovrà fare delle scelte di questo tipo perché sarà opportuno.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha una buona settimana con un picco massimo tra mercoledì e giovedì. La Luna si troverà nel tuo segno e allora sono ore di pieno recupero per te che a breve riceverai questa visita lunare che rappresenta anche uno sbocco importante per la fantasia, per la creatività. Nell’ambito del lavoro la creatività è premiata e tutti i Sagittario che hanno modo di frequentare gente anche di altri luoghi, posti, avranno qualcosa in più. Elimina nervosismo. Buone emozioni per il cuore;

Capricorno. Il Capricorno ha un cielo molto importante e Venere finalmente bacia questo segno: tra qualche giorno avremo l’effetto concreto; però sappiamo che in astrologia un pianeta inizia a dare i propri benefici anche 5° prima rispetto alla data in cui progredisce in un segno, quindi abbiamo già un oroscopo importante. È un dato di fatto che quelli che hanno più di 30 anni siano in un periodo di grande esuberanza, io direi anche di grande definizione delle proprie storie d’amore, delle proprie relazioni, per cui non mi meraviglierei se in questo periodo qualche Capricorno iniziasse a pensare all’amore in maniera molto concreta o si innamorasse anche dopo un periodo no;

Acquario. L’Acquario vive una situazione interessante, per quanto riguarda il lavoro, in termini di prospettiva, però questa Luna dissonante pare che porti un po’ di fatica. Voglio ricordare che mercoledì e giovedì sono giornate di grande interesse per una settimana che, tutto sommato, vi rimette in gioco anche sotto il profilo dei sentimenti. Insomma, questo Acquario riesce ad essere un pochino meno incerto. Le incertezze dell’Acquario non nascono tanto delle interferenze con l’esterno ma dalle interferenze che ha con se stesso, perché capita ad un Acquario così libero nelle sensazioni, nelle emozioni, di pensare un giorno in un modo e il giorno dopo nell’altro modo;

Pesci. Per i Pesci sono stelle importanti anche dopo settimane di tensione. Lunedì è una giornata buona, però mercoledì e giovedì avremo il culmine di un grande disagio. Ecco, perché dico se hai già risolto un problema, se hai già chiuso una situazione che non ti interessa più, non c’è da aggiungere nulla, ma se così non fosse preparati perché martedì, mercoledì e giovedì potrebbero essere tre giornate in cui dici basta, ma con la B maiuscola. È un momento di forza per le relazioni ma c’è qualcuno che ha dimenticato l’amore o è stato troppo lontano da una persona proprio nel mese di Gennaio. Ritorni importanti, anche di fiamma, a partire da Febbraio. Se sei- per vari motivi- rimasto lontano da una persona, lontano dal cuore di qualcuno che per te è fonte di gioia e anche di sicurezza, beh credo che sia arrivato il caso di recuperare. Già domenica prossima le emozioni torneranno più vivibili, vitali. Ricordiamo sempre che il segno dei Pesci spesso si unisce a persone molto forti come Capricorno, Vergine, a volte anche il Toro, perché ha bisogno di un riferimento stabile, salvo poi lamentarsi del fatto che ogni tanto non si vola alti. E anche tu devi scegliere: se ti piace una persona molto fantasiosa poi magari certe giornate ti girerà la testa per quanto voli in alto; al contrario, se cerchi delle persone un po’ troppo basiche, stabili, può nascere il problema contrario e di sentirsi, cioè, privi di romanticismo nel vivere una relazione.

