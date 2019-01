Sanremo 2019, quando inizia quest’anno la competizione canora? Ecco le date

Ci siamo, la prossima settimana inizia, ufficialmente, la 69sima edizione del “Festival di Sanremo”, fenomeno di costume tutto italiano. Per l’occasione, il Paese, nelle cinque sere di diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, si fermerà per assistere alla kermesse che, quest’anno, sarà condotta, ancora una volta, da Claudio Baglioni, insieme a Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Ma come si svolgerà, durante le cinque serate, la competizione canora? Ecco, per voi, una rapida rassegna, volta a darvi un quadro chiaro sulla struttura della gara.

Il “Festival di Sanremo”, come vi dicevamo poc’anzi, inizierà ufficialmente il 5 Febbraio e si concluderà il 9 Febbraio, con la proclamazione del vincitore. Durante la prima serata, i 24 cantanti in gara presenteranno per la prima volta i loro brani inediti. Mercoledì 6 febbraio e giovedì 7 i brani saranno nuovamente proposti, 12 per serata, alternandosi ai diversi attesissimi ospiti. Per quanto concerne questi ultimi, sono stati confermati grandi nomi della musica italiana, come Ligabue, Elisa, Eros Ramazzotti, Alessandra Amoroso ed è in forse, come ospite internazionale, la pop star mondiale Ariana Grande.

Quella del venerdi’, sarà una serata evento, durante la quale i cantanti in gara proporranno il loro brano in una inedita versione, duettando con colleghi del mondo della musica ed artisti del mondo dello spettacolo (qui vi abbiamo parlato di alcuni dei duetti in gara).



Infine, sabato 9 Febbraio ci sarà la grande finale, con un ulteriore ascolto dei 24 brani in gara e la proclamazione del vincitore del Festival.

Appuntamento al prossimo 5 Febbraio con l’inizio della 69sima edizione del “Festival di Sanremo”. Vi terremo aggiornati su tutto quello che riguarderà la kermesse.

Maria Rita Gagliardi