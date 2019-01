Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Cabrini: “I grandi colpi in estate. La mia Juve più forte di quella attuale? Non facciamo paragoni”

Juventus

Nonostante manchino meno di 48 ore al termine di questa sessione di calciomercato invernale, la Juventus è sull’attenti per vagliare le diverse opportunità che si possono venire a creare. E’ notizia recente la forte volontà della ‘Vecchia Signora’ per l’asso della Lazio Milinkovic Savic, ma il direttore Fabio Paratici è attivo su più fronti. Per parlare della situazione in casa bianconera abbiamo intercettato nientemeno che una vecchia gloria come Antonio Cabrini, che in ESCLUSIVA ha dato un suo personale commento a riguardo.

“Penso che ormai la Juventus abbia già terminato quelle che sono le mosse di mercato in entrata, visto che lo stesso Massimiliano Allegri ha detto di avere in pratica già due squadre a disposizione. I grandi colpi li vedremo a giugno, credo proprio che le mosse importanti e di un certo livello si svilupperanno quest’estate nel caso. Boniek ha detto che la nostra Juve era più forte di quella attuale? Non credo si possano fare paragoni e sarebbe sbagliato, un calcio diverso e situazioni totalmente differenti. Grandi squadre, grandissime, ma non paragonabili. Con chi mi sarebbe piaciuto giocare di questa Juventus? Mi sembra sbagliato anche fare un confronto del genere”.

Simone Ciloni