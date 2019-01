Fabrizio Corona e le sue amanti: l’ex paparazzo fa tutti i nomi, dall’influencer alla pornostar

Tutti i flirt di Fabrizio Corona dopo Silvia Provvedi

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona non è nuovo a pettegolezzi di ogni genere che siano foto, improbabili flirts, tradimenti ed uscite infelici. Il personaggio dello spettacolo più chiacchierato di sempre, ultimamente, ha rilasciato diverse dichiarazioni in merito a differenti aspetti della sua vita privata. Tra le ultime quelle che hanno fatto più chiacchierare, sono state quelle relative all’utilizzo del viagra.

Beh che sia vero o meno, l’uomo ne ha rilasciata un’altra ancora più scottante. Fabrizio Corona ha parlato recentemente dei suoi ultimi flirts, tutti appartenenti al mondo dello spettacolo e del web. Le rivelazioni sulle sue cosiddette “amanti famose” arrivano da una delle sue ultime “fatiche“. L’ex sovrano delle paparazzate ha infatti scritto un libro, che porta il titolo “Non mi avete fatto niente“.

Tutti nomi delle amanti famose di Fabrizio Corona

In seguito alla rottura con Silvia Provvedi, il personaggio televisivo più chiacchierato dello spettacolo vanta diversi flirts. In relazione a quanto rilasciato da Bitchyf pare che all’interno del suo libro figurino nomi di volti noti dello spettacolo come, ad esempio, quello dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Mariana Rodriguez. Nel libro Corona menziona anche la pornostar di origine pugliese Malena Mastromarino e l’attuale naufraga dell’Isola dei Famosi Taylor Mega. Ma ancora non è tutto Fabrizio Corona ha voluto rivelare tutto con chiarezza, aggiungendo il nome dell’influencer Zoe Cristofoli.

Tra gli amori famosi di Fabrizio Corona vi è anche la figlia di Giulia Ligresti, nonché ex fidanzata storica di Luigi Berlusconi, ovvero Ginevra Rossini. Pare che l’uomo sia stato con l’ex protagonista del Grande Fratello Patrizia Bonetti. Non si sa se quello che afferma sia vero o falso, ciò che sappiamo è che le dirette interessate non si sono ancora pronunciate sulla vicenda. Ma non finisce qui perché Corona ha recentemente affermato di essere legato ad una donna. Quest’ultima non avrà vita facile in quanto deve reggere il confronto con Belen Rodriguez, che Fabrizio Corona non ha mai dimenticato del tutto