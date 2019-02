‘Metroman’, ESCLUSIVA al popolare cantante e fenomeno sui social : “Auspico una grande rivoluzione artistica dal basso”

Abbiamo intervistato il cantante diventato virale in rete

Lo conoscono per le sue esibizioni dal vivo sia a Milano che a Roma sulla metropolitana, ma sui social è famoso in tutta Italia. Ci riferiamo al grande ‘Metroman’; il cantante Nicolò Modica (questo il suo vero nome) ci ha rilasciato una intervista in ESCLUSIVA dove si è raccontato a tutto tondo.

Ciao ‘Metroman’, raccontaci qualcosa di te che i nostri lettori ancora non sanno…

Qualsiasi persona in realtà può essere ‘Metroman’, è solo un simbolo… Basta scendere in metropolitana con un amplificatore, cantare e il gioco è fatto! Sono come un antidepressivo, cantando sia a Milano che a Roma.

Hai sempre detto di avere quasi una funzione sociale, strappando alla monotonia per pochi attimi le persone presenti in metro: qual è però il tuo reale obiettivo?

L’obiettivo finale di ‘Metroman’ è una rivoluzione totale artistica dal basso, come Rocky Balboa che dalla strada si innalzò verso il successo

Fenomeno sui social (hai lanciato anche alcuni tormentoni), ma dicci la verità: preferisci esibirti a Milano o nella capitale e perché?

Non trovo grandi differenze tra Roma e Milano, ma considero la capitale troppo ‘povera’ visto ciò che in realtà potrebbe offrire, mentre Milano è una metropoli ricchissima di situazioni diverse. Il capoluogo lombardo ha lo stampo dei grandi agglomerati europei, mentre Roma è aperta al mondo ecco.

Qual è il tuo sogno nel cassetto e cosa vuole fare ‘Metroman’ da grande?

Questo passaggio dal dilettante al professionista alla gente piace, è la vera forza della normalità. Più semplice sei più successo hai. Voglio sempre rischiare e mai essere frenati nella vita, è un consiglio che darei a chiunque.

