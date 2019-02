ESCLUSIVA Sofia Tamà: “Che bello partecipar 2 volte a Miss Italia. Un reality? Perché no…”

Abbiamo ospite qui con noi una delle 100 finaliste di ‘Miss Italia’ 2018

Giovane, bella, intelligente ma soprattutto siciliana doc (di Catania per l’esattezza). Stiamo parlando di Sofia Tamà, fotomodella e una delle bellezze che ha partecipato alla selezione finale della manifestazione ‘Miss Italia’ sia nel 2016 che nel 2018.

In ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha risposto alle nostre domande per conoscerla meglio sotto ogni aspetto.

Ciao Sofia, per prima cosa passiamo subito alla vita privata: al momento sei single o fidanzata?

Single! Per ora va bene così, mi dedico alla mia vita, progetti, ambizioni, laurea e lavoro.

Dopo i bei traguardi raggiunti a ‘Miss Italia’ nel 2016, cosa ti ha spinto a partecipare nuovamente e rifare questa bella esperienza?

Si dice: “Si torna sempre dove si è stati bene”. L’esperienza del 2016 è stata forte e intensa ma non sapendo cosa ti aspetta giorno dopo giorno a Jesolo non te la godi al 100%, così ho avuto la possibilità di partecipare all’ultima edizione e cosi ho fatto. Ho avuto la fortuna di arrivare nuovamente a Jesolo col titolo di “Miss Sport Sicilia Est” (titolo che mi rispecchia molto perché amo lo sport) e sicuramente l’ho vissuta in maniera diversa, con meno ansia e più consapevolezza. È una fortuna già arrivare lì fra le 100 più belle d’Italia, figurati per due volte.

Intervista alla giovane finalista di ‘Miss Italia’ Sofia Tamà

Parteciperesti ad un reality show? Ti piacerebbe far parte del mondo dello spettacolo e cosa nello specifico?

Non chiudo nessuna porta perché tutto ciò che arriva nella mia vita bussando alla porta, l’accolgo con gioia e consapevolezza. Se dovesse arrivare un reality sicuramente valuterei l’offerta, perché no? Sono esperienze con cui confrontarti. Il mondo dello spettacolo è una realtà particolare, non facile come lo vediamo, moda e spettacolo difficilmente coincidono quindi per ora cavalco l’onda della moda che sicuramente mi sta accompagnando nei miei giorni ed esperienze ma non si sa mai….

Nonostante la tua giovane età, in questa realtà dove i social ‘regnano’ in ogni aspetto cosa ti senti di consigliare alle ragazzine che vogliono cimentarsi nel mondo della moda?

I social devono rimanere tali e la vita reale e privata altrettanto, motivo per cui anche io ho preferito chiudere un account Instagram dove avevo più di 55mila followers per rifarne uno nuovo, sicuramente con più selezione. Sappiate scindere il virtuale dal reale e rimanere con i piedi per terra perché soprattutto in questo campo il pericolo è sempre dietro l’angolo.

Hai una figura artistica di riferimento?

Una precisa no. Ma penso che per chi lavora nel mio mondo le modelle di Victoria Secret, i loro costumi, eventi e sfilate sono il massimo!

Simone Ciloni