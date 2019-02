Intervista ESCLUSIVA alla ballerina e fotomodella Elisabetta Buryak: “Il cinema è il mio grande sogno”

Foto di Roberto Demaria

E’ un piacere avere qui con noi la nota ballerina Elisabetta Buryak

E’ la tipica bellezza mozzafiato delle donne dell’Est Europa, ma ormai è italiana (più precisamente bergamasca) d’adozione.

Stiamo parlando di Elisabetta Buryak, ballerina e fotomodella che ha all’attivo numerosi shooting e diversi tipi di esperienze, mentre è inutile dire che ha un grandissimo seguito e popolarità sui social network. In ESCLUSIVA la abbiamo intervistata e si è raccontata a 360 gradi.

Ciao Elisabetta, raccontaci come sei nella vita di tutti i giorni…

Buongiorno a tutti, nella vita di ogni giorno sono molto dinamica, non mi piace dormire molto, mi alzo presto per poter sfruttare al meglio la giornata (#Noperditempo). Vado in palestra 3 volte a settimana e leggo almeno 2 libri al mese. Sono esigente sopratutto con il latte di soia; perché pochi bar lo offrono? Parola d’ordine curiosità e adrenalina, senza mai lasciar niente al caso!

Hai all’attivo numerosi shooting, ma quale pensi sia la caratteristica che ti rende unica rispetto alle altre fotomodelle?

Si ne ho tanti, uno dei prossimi è a Barcellona, ma non posso svelarvi altro! La differenza con le altre è che mi sento sempre me stessa e non cerco mai di fingere di essere qualcun altra sia durante un set fotografico che nella vita di tutti i giorni.

Sappiamo che sei ucraina, raccontaci meglio delle tue origini e se torni mai nel tuo Paese natio…

In realtà sono di mamma ucraina e di padre russo, anche se ormai mi posso definire una bergamasca a tutti gli effetti! Visito poco quei luoghi perché ho tutta la famiglia qui in Italia ma non rinnego le mie origini.

Influencer e food blogger, cosa vuoi trasmettere ai tuoi tanti seguaci sui social?

È nato tutto come un gioco, amo la cucina e la fotografia è ho unito le due cose. Vedo che i miei follower apprezzano, sopratutto i miei amici che mi chiedono pareri sui ristoranti, ormai sono la loro guida Michelin!

Nei prossimi mesi quali sono i progetti lavorativi che stai sviluppando?

Nei prossimi mesi parteciperò a dei casting per il cinema, è un mio grande sogno far parte del mondo dello spettacolo… Un saluto dalla Yeli, до скорой встречи (ci vediamo presto).

Simone Ciloni