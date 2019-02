Chi è Kate Middleton: età, altezza e curiosità della Duchessa di Cambridge

Kate Middleton, Duchessa di Cambridge: età, altezza e curiosità

Nata a: Reading, 9 gennaio 1982

Ha 37 anni, al momento della stesura dell’ articolo (05/02/2019)

Altezza:1,75 m

Titoli: Duchessa di Cambridge, Contessa di Strathearn, Baronessa Carrickfergus

La biografia di Kate Middleton

Catherine Elizabeth Middleton coniugata Mountbatten-Windsor è l’attuale consorte del Principe William, Duca di Cambridge e figlio di Sua Altezza Reale Elisabetta II.

Kate nasce da una famiglia con al suo interno numerosi rampolli e dame appartenenti alla nobiltà, uno dei più famosi fu Sir Thomas Martineau,il quale era zio di Neville Chamberlain, il premier britannico che attuò l’inefficace politica dell’ appeasement nei confronti della Germania Nazista.

Nel 2001, Kate conobbe il principe William presso l’Università Saint Andrews, i due presto si fidanzarono, fermando la loro bella relazione solamente per un breve periodo nel 2007. Nel 2011 convolarono a nozze, creando quello che venne conosciuto a livello mondiale come il “Wedding Day”.

A differenza della moglie del principe Henry, Kate Middleton è una delle figure della Royal Family più amate dal popolo britannico, sia per il suo comportamento sempre regale, per la sua immensa cultura e per il suo immenso impegno per quanto riguarda le associazioni di carità e filantropiche. In molti l’accostano addirittura a Lady Diana Spencer, madre di suo marito William.

Curiosità

L’impatto avuto da Catherine sulla moda e sui costumi inglesi ed americani è stato definito dai media come “Kate Middleton effect“,e nel 2012 come pure nel 2013, è stata prescelta tra le “100 persone più influenti nel mondo” dalla rivista Time

Lorenzo Carbone