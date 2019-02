Incidente stradale mortale a in Toscana: perde la vita un uomo di 56 anni alla guida di un furgone

Un uomo di 56 anni, alla guida di un furgoncino, è morto ieri dopo aver avuto un grave incidente stradale autonomo

Uno uomo di 56 anni, che si trovava alla guida di un furgone, ha perso la vita ieri a Montespertoli (Provincia di Firenze) a causa di un drammatico sinistro stradale autonomo che gli è costato la vita. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle ore 11:15 di ieri, lunedì 5 Febbraio 2019, in località Baccaiano (frazione di Montespertoli). A quanto sembra, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. È ancora in fase di accertamento, da parte degli inquirenti, l’esatta dinamica dei fatti.

Incidente stradale mortale a Montespertoli: la vittima era un artigiano

Incidente stradale mortale a Montespertoli (Firenze) nella mattinata di ieri. Stando a quanto si apprende dalle notizie diffuse dai Vigili del Fuoco che hanno prestato i soccorsi, l’uomo sarebbe deceduto sul posto in seguito alle ferite riportate dopo un incidente stradale autonomo. La vittima è un artigiano 56enne originario di Scandicci (altro Comune in Provincia di Firenze). Si trovava in Via Virginio Nuova a bordo del suo furgoncino quando avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e rimanendo incastrato tra le lamiere dell’abitacolo. Il furgone si è fermato contro un albero.

Incidente stradale mortale a Montespertoli: l’uomo è morto sul posto

A nulla è valso l’arrivo della Polizia Municipale, del 118 e dei Vigili del Fuoco: non c’è stato niente da fare e la morte dell’uomo è stata dichiarata sul luogo del sinistro. Ancora da comprendere con certezza i motivi che abbiano potuto portare l’artigiano a perdere il controllo del suo mezzo, ma pare che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto. La strada è stata chiusa per alcune ore prima che si potesse procedere alla rimozione della salma.

Maria Mento