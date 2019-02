Festival Sanremo 2019, la diretta della seconda serata: cantanti e ospiti in tempo reale

Sanremo 2019, la diretta della seconda serata

In diretta su NewNotizie tutta la seconda serata del Festival di Sanremo 2019 minuto per minuto; artisti, ospiti, canzoni in gara e tanta musica.

Anche stasera, a partire dalle 20.30, NewNotizie vi accompagnerà nella seconda diretta del Festival di Sanremo 2019. Il trio di conduttori, con Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio, si prepara quindi alla nuova sfida, dopo gli ascolti deludenti di ieri. Ancora sul palco tutti e ventiquattro i cantanti in gara, ma ben dieci ospiti che si alterneranno a loro. E al termine della serata, come di rigore, sarà rivelata la nuova classifica provvisoria (mentre i risultati definitivi si avranno solo nella serata di Sabato, in cui conosceremo anche il nome del vincitore).

La seconda serata del Festival di Sanremo 2019; scaletta e ospiti

Cresce l’attesa per la seconda serata di Sanremo

Ma chi saranno gli ospiti speciali di stasera? Stando alle prime indiscrezioni all’Ariston dovrebbe tornare Michelle Hunziker, madrina della scorsa edizione. La soubrette probabilmente si esibirà in uno sketch con Baglioni e il suo team. Seguendo le orme del collega di Sanremo 2018, Pierfrancesco Favino, che nella prima serata di ieri ha vestito i panni iconici di Freddy Mercury in una sfida all’ultimo musical con la Mary Poppins di Virginia Raffaele e il corpo di ballo alla Sister Act.

Grande attesa anche per due colonne portanti del mondo della musica italiana; Fiorella Mannoia e Riccardo Cocciante saliranno infatti sul palco del Teatro Ariston. Dalla musica di ieri a quella di oggi, sarà presente anche uno dei cantanti più amati nel panorama italiano degli ultimi anni. Parliamo, ovviamente, di Marco Mengoni, che festeggerà i dieci anni di carriera con un inedito duetto insieme a Tom Walker.

Tra gli ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo non mancheranno Michele Riondino (il “giovane Montalbano”) e l’attrice Laura Chiatti, oltre al duo comico di Pio e Amedeo. Ma a contendersi il palco con Claudio Baglioni sarà anche un altro “gigante” di Sanremo. La seconda serata, infatti, dovrebbe vedere presente fra gli ospiti Pippo Baudo, che ha condotto Sanremo Giovani insieme a Fabio Rovazzi (incoronando come vincitori Einar e Mamhood).

Appuntamento quindi su Rai Uno, alle 20.30, con la seconda serata del Festival di Sanremo 2019. Perchè Sanremo è Sanremo!

Cristina Pezzica