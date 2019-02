Che tempo fa nel Weekend? Le previsioni: Italia tra sole e pioggia da nord a sud

Dopo la tregua dal maltempo di oggi, quale sarà il meteo nel weekend? Le previsioni parlano di un Italia divisa tra sole e pioggia a partire da domenica.

Dopo una settimana, quella scorsa, condizionata da un clima rigido e precipitazioni soprattutto al nord ed al centro, in questi ultimi giorni c’è stato un lieve innalzamento delle temperature ed un generale miglioramento delle condizioni climatiche. Purtroppo la pausa dal maltempo non è destinata a durare e già a partire da domenica fronti temporaleschi si addenseranno sulle regioni del nord e del centro Italia.

Che tempo fa nel Weekend? Sabato tra sole e nuvole, domenica tornano le precipitazioni

Le previsioni meteo per la giornata di domani, sabato 9 febbraio, mostrano una situazione del tutto simile a quella di oggi: su tutto il territorio nazionale è infatti previsto che ci siano principalmente giornate assolate con nuvolosità sparse nelle regioni del nord, nella Sardegna orientale, nel Lazio, in Calabria, in Puglia e nella parte est della Sicilia. Le temperature previste saranno lievemente al di sopra delle medie stagionali la mattina e caleranno bruscamente la sera. Rimane comunque il rischio di valanghe legato proprio all’innalzamento delle temperature.

Differente la situazione di domenica: le nubi sparse previste per sabato al sud saranno spazzate via per fare spazio ad una giornata di sole (unica eccezione la Campania dove potrebbero esserci rare precipitazioni). Peggiora decisamente il tempo al centro e al nord: nelle regioni centrali sono previste piogge sull’alta Toscana e sul basso Lazio, mentre al nord ci saranno precipitazioni in tutte le regioni, più intense in Ligura ed in Veneto, con possibili nevicate sui rilievi montuosi in serata.