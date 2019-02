Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film venerdì 8 febbraio 2019

Anche oggi, venerdì 8 febbraio 2019, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Su Rai 1 va in onda 69o Festival della Canzone Italiana di Sanremo, La 69a edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo che vede, per il secondo anno consecutivo la direzione artistica di Claudio Baglioni, andrà in onda su Rai 1 dal 5 al 9 febbraio 2019 in diretta dal Teatro Ariston. Va in onda su Rai 2 La quinta onda, Quattro ondate di attacchi alieni hanno decimato la popolazione sulla Terra. L’adolescente Cassie cerca di salvare il fratellino Sammy, incontra un giovane misterioso che potrebbe rivelarsi la sua unica speranza. La giovane eroina potra’ pero’ fidarsi di lui?



Su Rai 3 Red Land – Rosso Istria, Una pagina oscura della Resistenza e il dramma vissuto delle popolazioni civili Istriane, alle prese con un nuovo nemico: i partigiani titini. Quarto grado va in onda su Rete 4, Il programma d’informazione continua a seguire i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall’opinione pubblica. Alla base del racconto, le interviste ai protagonisti delle vicende, i collegamenti con gli inviati sul territorio e le meticolose ricostruzioni della redazione.

Su Canale 5 va in onda Una piccola impresa meridionale, Un prete spretato, il cognato musicista e cornuto, una ex prostituta fiera di se’ e altri personaggi singolari si rifugiano in un vecchio faro sulla costa pugliese. Cosa faranno per sfuggire al moralismo di conoscenti e amici? Su Italia 1 va in onda V per Vendetta, Un regime totalitario opprime Londra. Un vendicatore di nome V, mascherato da Guy Fawkes salva la giovane Evey dalle violenze di alcuni sbirri, insieme lotteranno contro un regime che perseguita stranieri, omosessuali e oppositori.

Propaganda Live va in onda su La 7, nuovo programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Con lui ci sara’ tutta la sua banda, a cominciare dal disegnatore Marco Dambrosio, in arte Makkox. Guess My Age va in onda su Tv 8, Enrico Papi conduce il divertente game show in cui i concorrenti, basandosi su alcuni indizi, dovranno indovinare l’eta’ di 7 sconosciuti. Su Iris va in onda Fantozzi alla riscossa, Fantozzi ormai in pensione non ha pace, le disgrazie lo inseguono e a peggiorare le cose la moglie lo mette in ridicolo scrivendo un libro su di lui. Su Cielo va in onda Amor idiota, Un trentacinquenne cinico, spiritoso e con un’originale teoria sul mondo cambia le sue prospettive dopo un banale incidente.

Rai 1

20:44 – 69° Festival della Canzone Italiana

00:45 – Dopofestival the dark side of Sanremo

Rai 2

21:05 – La quinta onda

23:10 – Red Dawn – Alba rossa

Rai 3

21:20 – Red Land – Rosso Istria

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – Quarto grado

00:30 – DonnAvventura

Canale 5

21:21 – Una piccola impresa meridionale

23:21 – TG5 – Notte

Italia 1

21:22 – V per Vendetta

23:55 – Lucifer – Squadra Lucifer

La 7

21:15 – Propaganda Live

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

20:30 – Guess My Age

00:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Romagna

01:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Napoli

Iris

21:00 – Fantozzi alla riscossa

22:58 – Fantozzi va in pensione

Cielo

21:15 – Amor idiota

23:15 – Perdita Durango

