Festival Sanremo 2019, la diretta della terza serata

Sanremo 2019, la diretta della terza serata

La classifica parziale della Sala Stampa

La terza serata del Festival si conclude con la classifica parziale della Sala Stampa, che rappresenta il 30% dei voti totali. Il risultato è quindi ancora temporaneo e potrebbe ribaltarsi nel corso delle prossime due sere.

Zona blu: Simone Cristicchi, Mahmood, Irama, Ultimo

Simone Cristicchi, Mahmood, Irama, Ultimo Zona gialla: Enrico Nigiotti, Motta, Zen Circus, Francesco Renga

Enrico Nigiotti, Motta, Zen Circus, Francesco Renga Zona rossa: Anna Tatangelo, Nino D’Angelo e Livio Cori, BoomDaBash, Patty Pravo e Briga

Rocco Papaleo sul palco con Baglioni

E’ arrivato sull’Ariston Rocco Papaleo, conduttore del DopoFestival, che condivide il palco con Baglioni presentando l’esibizione del direttore artistico. Baglioni, quindi, si esibisce in uno dei suoi brani più amati; “E tu”. Riuscendo anche a recuperare un po’ della voce che in queste ultime serate è stata opaca e poco brillante, ma che sa ancora riscattarsi. “Hai accompagnato le mie esperienze amorose”, lo prende in giro Papaleo prima dell’esibizione. E Claudio Baglioni spinge al massimo le sue corde vocali, provate dopo tre giorni di Festival. Vuoi per la chitarra, vuoi per l’accompagnamento dell’orchestra, vuoi per il ritmo più lento e cadenzato della canzone, questa performance convince più delle precedenti.

L’omaggio a Mia Martini

Baglioni accompagna al pianoforte la lettura commossa di Virginia Raffaele, che con ‘Oltre la collina’ introduce Serena Rossi, protagonista del biopic dedicato a Mia Martini. L’attrice canta ‘Almeno tu nell’universo’ e l’Ariston ammutolisce, trattenendo il respiro (e le lacrime). Sul finale si unisce a lei anche Claudio Baglioni, ancora rauco e sommesso ma deciso a rendere omaggio fino all’ultimo all’artista scomparsa. Tanto che la Rossi, alla fine della performance, non riesce a trattenere le lacrime.

Fabio Rovazzi ‘distruttore artistico’ ospite del Festival con Fausto Leali

Inizia la seconda parte del Festival con ‘Andiamo a comandare‘, il successo di Fabio Rovazzi (co-conduttore di Sanremo Giovani insieme a Pippo Baudo). Eclettico, trascinante, arguto e professionale, il giovane artista si è esibito con Claudio Baglioni e Fausto Leali sul palco dell’Ariston. Per accomiatarsi con un ringraziamento a “qualcuno che non vedo da molti anni”; il padre scomparso, che saluta “perché l’ultima volta non ne ho avuto il tempo.”

Nino D’Angelo e Livio Cori sul palco con ‘Un’altra luce’

Gli ultimi artisti a esibirsi in gara nella terza serata sono Nino D’Angelo e Livio Cori, con ‘Un’altra luce’; un brano in cui dialetto e italiano si mescolano in un dialogo tra presente e passato, fra un padre e un figlio. Attraverso epoche diverse e diverse musicalità, che si inseguono e si intrecciano. Una canzone sicuramente ambiziosa, ma non per tutti.

Paolo Cevoli porta “l’assessore Cangini” a Sanremo

Paolo Cevoli a Sanremo

Intermezzo comico con Paolo Cevoli; lo showman ha portato a Sanremo uno dei suoi personaggi più amati dal pubblico, l’assessore Paolo Cevoli. Il politico proveniente dal paesino immaginario di “Roncofritto”, in Romagna, ha riproposto alcune delle situazioni e battute che lo hanno fatto più amare al pubblico di Zelig, insieme al mattatore Claudio Bisio.

I Zen Circus sul palco con ‘L’amore è una dittatura’

Zen Circus

I prossimi artisti a esibirsi sono gli Zen Circus che presentano ‘L’amore è una dittatura’; un brano dal ritmo martellante, frenetico come è frenetica la modernità, fortemente polemico di ogni forma di intolleranza. Immagini forti, un messaggio che invoca ad abbracciare le differenze anzichè temerle; ci sono perfino degli echi del miglior Roberto Vecchioni.

Motta sul palco con ‘Dov’è l’Italia?’

Motta

E’ poi il turno di Motta, con ‘Dov’è l’Italia?’. Un brano quanto mai attuale che ben trasmette lo smarrimento e la confusione di fronte a contraddizioni grandi e piccole. Vibrante, malinconica, con una grinta che si rivela nella forza trascinante della domanda posta nel titolo. E non si può negare che Motta sia padrone del palcoscenico, dinamico e a suo agio come pochi.

Raf e Umberto Tozzi, grandi successi e ‘Gente di mare’

Accolti con una standing ovation da parte del pubblico, sono arrivati sul palco dell’Ariston anche Raf e Umberto Tozzi. I due artisti, legati da profonda amicizia, celebrano il loro imminente tour con un medley dei loro successi più celebri; da ‘Gloria’ a ‘Ti pretendo’, da ‘Battito animale’ a ‘Tu’. Poi, insieme a Claudio Bisio, Virginia Raffaele e Baglioni, accennano qualche nota di ‘Si può dare di più’ per celebrarne l’anniversario. E finalmente Raf e Umberto Tozzi si lanciano nel brano che darà il titolo al loro tour e al nuovo album da collezione; l’indimenticabile ‘Gente di mare’.

I BoomDaBash sul palco con ‘Per un milione’

Continua la gara con i BoomDaBash, che scatenano il pubblico di Sanremo con ‘Per un milione’. Scanzonata, vivace, la canzone trascina gli spettatori che iniziano a cantare insieme agli artisti; gli accordi funzionano come un meccanismo perfettamente congegnato e il testo, con la superiorità dei sentimenti sul “vil denaro”, non può non strappare un sorriso.

Simone Cristicchi sul palco con ‘Abbi cura di me’

Il prossimo cantante in gara è Simone Cristicchi, con ‘Abbi cura di me’. Un pezzo che inizia in modo molto tradizionale e sembra rispecchiare vecchi successi dell’artista. Poi la musica si fa trionfale, le immagini evocate dal testo assumono una dimensione poetica inedita e vivace, con sonorità che ricordano perfino Renato Zero negli anni della maturità.

Patty Pravo e Briga sul palco con ‘E’ un po’ come la vita’

Patty Pravo e Briga si esibiscono nella canzone ‘E’ un po’ come la vita’. Enfatica, solenne, cerimoniosa (forse fin troppo), la canzone è pervasa da immagini poetiche e di forte impatto visivo; soprattutto nel ritornello riesce a essere coinvolgente, grazie alla forza vocale di Briga che sostiene il timbro, invero un po’ tremolante, di Patty. “Siamo una bella coppia”, esclama l’artista al termine della canzone, senza accorgersi di avere il microfono ancora acceso.

Ornella Vanoni “smemorata” a Sanremo

E’ arrivata all’Ariston anche Ornella Vanoni che si è lanciata in uno scherzoso battibecco con Virginia Raffaele, accusandola di essersi “spacciata per lei” con Carlo Conti. Fingendosi smemorata, si aggira per il palco e gesticola, alza la voce, “fa quello che le pare”; con il suo istrionismo trascina il pubblico in un lungo applauso. Poi intona ‘La gente e me’, accompagnata da Virginia che le regge elegantemente il gioco. Tocca quindi alla Vanoni presentare la prossima artista in gara, l’amica da lunga data Patty Pravo.

Alessandra Amoroso presenta il suo nuovo tour e festeggia all’Ariston i dieci anni di carriera

Alessandra Amoroso festeggia i dieci anni di carriera al Festival di Sanremo

Il pubblico dell’Ariston applaude entusiasta l’arrivo di Alessandra Amoroso. L’artista celebra proprio al Festival il decennale della carriera e si esibisce in ‘Dalla tua parte’, uno dei suoi nuovi successi. In attesa del grande tour del 2019, che è già l’evento più atteso dai fan della cantante, con moltissime date già sold out.

“Sei stato la prima persona che mi ha aiutato a capire un po’ di più della musica”, ha affermato Alessandra dopo l’abbraccio caloroso e commosso a Claudio Baglioni. Dopodichè i due artisti intonano ‘Io che non vivo’ e Alessandra Amoroso si scioglie in lacrime sul palco, davanti all’abbraccio del suo pubblico. Peccato che la voce di Baglioni torni a farsi flebile; Claudio non è ancora in formissima, nonostante lo sforzo ammirevole.

Irama sul palco con ‘La ragazza con il cuore di latta’

Irama

Il prossimo cantante in gara è Irama, con la drammatica canzone ‘La ragazza con il cuore di latta’; un brano dalla melodia coinvolgente che racconta una storia dolorosa e terribile di abusi e violenze domestiche. Stemperata, però, dalla lenta dolcezza del ritornello, con le sue promesse di un futuro migliore, dove perfino un ‘cuore di latta’ può trovare la pace.

Francesco Renga sul palco con ‘Aspetto che torni’

Francesco Renga

Francesco Renga si esibisce sul palco dell’Ariston con la canzone ‘Aspetto che torni’; una melodia solenne, un testo vibrante che cattura la nostalgia degli affetti perduti e il disperato aggrapparsi ai ricordi e ai sogni. Il cantante purtroppo è apparso un po’ sotto tono (come del resto lo stesso Baglioni ieri sera), ma la canzone rimane comunque coinvolgente.

Ultimo sul palco con ‘I tuoi particolari’

Ultimo

Il prossimo cantante in gara è Ultimo, il vincitore della scorsa edizione di Sanremo Giovani, che con la sua ‘I tuoi particolari’ ripercorre i momenti di una vita insieme, attraverso nostalgia e ricordi. Brandelli di vita e rimpianti si intrecciano in una canzone dolce e malinconica, interpretata con grandi slanci di passione.

Anna Tatangelo sul palco con ‘Le nostre anime di notte’

Continua la gara con Anna Tatangelo e la sua canzone ‘Le nostre anime di notte’; un brano che probabilmente non sarà il più iconico mai cantato dall’artista di Sora, ma si presenta comunque con una buona ritmica e un invito a non arrendersi di fronte alle avversità, neppure in amore. Peccato che la canzone manchi di particolari guizzi di originalità.

Antonello Venditti super ospite con ‘Nel segno dei pesci’ e l’Ariston si scatena

Antonello Venditti super ospite al Festival di Sanremo 2019

E’ uno degli ospiti più attesi di questa serata, e il suo arrivo è stato accolto da applausi scroscianti. Antonello Venditti per la prima volta in live televisiva si esibisce nel suo storico successo ‘Nel segno dei pesci’. La stessa canzone che dà il titolo alla versione restaurata ed estesa dell’omonimo album.

Al termine dell’esibizione, Venditti è stato accolto con affettuoso cameratismo da Claudio Baglioni. Dopo aver ricordato i loro esordi nel mondo della musica, i due artisti hanno preso posto davanti a due pianoforti speculari (bianco per Baglioni, nero per Venditti). E hanno incantato il Festival con un inedito duetto di un altro successo senza tempo; ‘La notte prima degli esami’

‘Mamma son tanto felice’ e il malmesso grammofono di Virginia Raffaele

Claudio Bisio e Virginia Raffaele

Claudio Bisio e Virginia Raffaele protagonisti inediti di uno sketch sul conflitto generazionale che prende le mosse dalla canzone di Mahmood. Bisio presenta un grammofono, la Raffaele si lancia in un’interpretazione esilarante di ‘Mamma son tanto felice‘ tra sbavature, blocchi, dischi al contrario e tante risate.

Enrico Nigiotti sul palco con ‘Nonno Hollywood’

Enrico Nigiotti

Il prossimo artista in gara è Enrico Nigiotti con la sua ‘Nonno Hollywood’; una canzone malinconica, sofferta, ma anche pervasa di tenerezza. Il confronto fra le generazioni è catturato con grande spontaneità, fra i valori di una volta e le piccole cose e le travolgenti innovazioni di un presente caotico e rumoroso.

Mahmood sul palco con ‘Soldi’

Mahmood

Il primo cantante a esibirsi è Mahmood, uno dei vincitori di Sanremo Giovani, con la sua canzone ‘Soldi’. Una protesta vivace e sincopata contro l’indifferenza e il razzismo in tutte le sue forme; la musica scorre con naturalezza e il cantante è decisamente nel suo elemento, anche se il brano presenta un impianto e un sound molto simili al successo di Mudimbi dello scorso anno.

L’ordine di esibizione dei big in gara



E’ stato annunciato ufficialmente l’ordine di esibizione dei Big: Mahmood, Enrico Nigiotti, Anna Tatangelo, Ultimo, Francesco Renga, Irama, Patty Pravo, Simone Cristicchi, BoomDaBash, Motta, Zen Circus, Nino D’Angelo e Livio Cori.

Inizia la terza serata di Sanremo 2019

E’ iniziata ufficialmente la terza serata di Sanremo. Ancora una volta il calcio d’inizio arriva da Claudio Baglioni, con voce decisamente più brillante di ieri sera. Accompagnato da un corpo di ballo in kilt, bombetta e ombrello, il direttore artistico ha entusiasmato il pubblico con un suo scoppiettante e ironico successo del 1973, ‘W l’Inghilterra’.

Allacciandosi alla canzone, Baglioni ha chiamato poi sul palco “the Queen e the King”; Virginia Raffaele, elegantissima in un sontuoso abito bianco con lo strascico, e Claudio Bisio sempre impeccabile in uno smoking cachemire.

Ospiti e scaletta della terza serata

Anche nella terza serata grandi ospiti e i restanti dodici cantanti in gara

Stasera si esibiranno i rimanenti Big in gara; rivedremo quindi Simone Cristicchi, Motta, Patty Pravo e Briga, Mahmood, Anna Tatangelo, Ultimo, Irama, Francesco Renga, Enrico Nigiotti, i BoomDaBash, Nino d’Angelo e Livio Cori e gli Zen Circus, anche se non sappiamo ancora in che ordine di esibizione. Anche stasera verrà data una classifica parziale delle preferenze, ma per avere dati certi dovremo aspettare la finalissima di Sabato.

Tra gli ospiti confermati non mancheranno i grandi nomi; l’attesa è spasmodica per Antonello Venditti. Ma ci sarà anche Raf e probabilmente Umberto Tozzi, oltre a Ornella Vanoni.

Inoltre saliranno sul palco dell’Ariston anche Alessandra Amoroso e Paolo Cevoli. Fabio Rovazzi dovrebbe raccogliere il testimone di Pippo Baudo in qualitàdi co-conduttore di Sanremo Giovani, che ha incoronato Mahmood ed Einar come nuovi talenti esordienti di questo Festival. E non mancherà neppure Serena Rossi, che sull’Ariston presenterà il biopic per la tv dedicato a Mia Martini, l’indimenticabile Mimì, sorella scomparsa di Loredana Berté.

Cristina Pezzica