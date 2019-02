Incidente ferroviario, violento scontro tra due treni: un morto e otto feriti

Due treni sono entrati in collisione su una linea ferroviaria frequentata da pendolari: il primo bilancio parla di una vittima e di otto persone ferite.

Grave incidente ferroviario su una linea frequentata da pendolari. E’ un pomeriggio nero quello di decine di persone che si trovavano a bordo di due treni, entrati in collisione e deragliati. E’ accaduto a poca distanza da Barcellona, lo ha confermato per primo il quotidiano spagnolo El Pais che ha ricevuto ulteriori conferme dai soccorritori, i quali si sono attivati in seguito alla telefonata di un uomo, passeggero di uno dei convogli interessati dallo scontro.

Grave incidente ferroviario, soccorritori sul posto

Le immagini che arrivano dalla zona sono drammatiche: si può infatti notare la fiancata di un vagone completamente distrutta e nei primi video che hanno iniziato a circolare sui social si possono osservare decine di persone fuori dal treno, alcune sedute a terra e probabilmente ferite. Il primo bilancio parla di almeno un morto ed otto feriti ma si tratta di numeri ancora provvisori e che potrebbero mutare nel corso della serata dell’8 febbraio.

Secondo incidente in pochi mesi

Non è chiaro al momento quale sia la causa dell’incidente ferroviario, ovvero se vi sia stato un errore umano, un problema tecnico ad uno dei due treni o, come accaduto in un analogo episodio del 20 novembre 2018, uno smottamento del terreno. Sarà compito delle autorità accertarlo: diverse pattuglie sono arrivate nell’area dell’incidente, avvenuto tra i comuni di Manresa e Sant Vicenc de Castellet, insieme a numerose ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco. Non è chiaro infatti, pur altamente probabile, se vi siano passeggeri imprigionate tra le lamiere dei convogli ed in questo caso il lavoro dei pompieri potrebbe rivelarsi prezioso per salvare vite umane.