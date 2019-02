Milan, ESCLUSIVO Ruiu (QSVS): “La Champions un vero obiettivo. Vorrei trattenere il più possibile Donnarumma”

Abbiamo intervistato il noto giornalista e opinionista sportivo Cristiano Ruiu

Nel posticipo di domenica 10 febbraio alle ore 20.30 il Milan affronterà davanti al proprio pubblico il Cagliari, nel match valido per la 23ma giornata di Serie A.

A questo proposito abbiamo contattato Cristiano Ruiu, noto giornalista e opinionista sportivo di ‘QSVS’, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha così analizzato la situazione in casa rossonera:

Analisi di Cristiano Ruiu sul Milan

“Penso che la Champions League non possa essere un sogno ma un obiettivo concreto di questo Milan, era dal 2013 che il club non rientrava in un piazzamento valido per il massimo torneo continentale. Ci sono squadre più attrezzate per il quarto posto, ma tra infortuni e vari problemi è già un ottimo risultato essere lì in questa parte della stagione. L’addio di Higuain? Era funzionale proprio per questo obiettivo, certo è che avere un grande campione come lui scontento e che non rende al meglio ha complicato i piani di Gattuso, speriamo che Piatek possa rappresentare una grande pedina per il futuro. La scorsa estate è stato fatto un mercato mirato e non quello delle figurine fatto da Fassone e Mirabelli, credo e sono fiducioso in questa società. Anche l’arrivo di un grande come Paquetà è stato un ottimo colpo, diciamo che se fallisse l’assalto al quarto posto quest’anno c’è già però una grande base per non mancare più nell’Europa che conta nei prossimi anni. Sogni di mercato? Non ne ho, vorrei solo tenere il più possibile Donnarumma che è già uno dei 3 portieri più forti al mondo e prima o poi purtroppo sbarcherà in un club dalle enormi potenzialità economiche”.

Simone Ciloni