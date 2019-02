Quattro bambini muoiono in un incendio domestico: arrestata una coppia, i genitori riescono a salvare un solo figlio

(Screenshot/ BBC)

Quattro bambini muoiono in un incendio domestico, una coppia viene accusata di omicidio colposo causato di grossa negligenza. I genitori sono distrutti dal dolore anche perché sono riusciti a salvare un solo figlio.

Da giorni in Inghilterra si parla del dramma vissuto da una famiglia di Stafford: durante la notte è scoppiato un incendio all’interno del loro appartamento, il padre Chris è riuscito a scappare con in braccio il figlio più piccolo, mentre la madre Natalie non è riuscita a portare in salvo nessuno degli altri figli. I due hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco, ma questi, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a trarre in salvo i 4 bambini da quell’inferno.

Alcuni vicini hanno raccontato di aver sentito la madre urlare dalla disperazione “I miei bambini, i miei bambini”, uno di loro ha commentato quanto successo mostrando empatia per i genitori: “Ho sentito che il papà ha saltato dalla finestra con in braccio il figlio. Immagino tu voglia fare tutto il possibile, non riesco ad immaginare invece il dolore provato per non essere stato capace di salvare gli altri”.

Quattro bambini muoiono in un incendio domestico: arrestata una coppia per omicidio colposo

In seguito alle indagini la polizia dello Staffordshire ha arrestato una coppia sospettata di omicidio colposo causato da evidente negligenza. Si tratta di un uomo di 28 anni e di una donna di 24 anni. La polizia, in seguito all’arresto, ha pregato la comunità di non saltare immediatamente alla conclusioni ed attendere gli sviluppi delle indagini (motivo per cui non è stato condiviso il nome dei presunti colpevoli): “Quanto accaduto ha un grosso impatto sulla comunità e comprendiamo che ci sia confusione e voglia di avere informazioni a riguardo” si legge in un comunicato della polizia che continua in questo modo: “Ciò nonostante vi chiediamo di non speculare sull’accaduto e vi chiediamo pazienza per poter proseguire le indagini”.