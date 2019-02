Riassunto Uomini e Donne 08/02/2019: Luigi ha ancora dubbi, Ivan elimina una corteggiatrice, Lorenzo esce con Giulia e Claudia

Uomini e Donne: Luigi si trova meglio con Valentina

Anche oggi 08/02/2019 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il talk show condotto da Maria De Filippi. Ecco un riassunto di quello che è successo nella puntata di oggi la quale inizia con Luigi che, già nella puntata di ieri, aveva espresso i suoi dubbi circa le sue corteggiatrici. Il ragazzo afferma di sentirsi più uomo con la nuova arrivata, Valentina, con la quale avverte di avere un dialogo “alla pari“. Con Giorgia ed Irene invece sente di essere l’idolo irraggiungibile o, comunque, ha la sensazione di doverle “imboccare” quando si tratta di iniziative e reazioni. Irene dice che se realmente pensa questo di lei, allora può anche andarsene così si alza, saluta Maria De Filippi e lascia lo studio. Valentina invita Luigi a ballare, ed anche Giorgia si alza e va via esprimendo alla redazione tutto il suo dispiacere e la volontà di andare via.

Ivan esce con una nuova corteggiatrice, Lorenzo esce sia con Giulia che con Claudia

Si passa al trono di Ivan che durante la scorsa puntata aveva baciato entrambe le sue corteggiatrici, scatenandone le ire. Il tronista è andato a parlare con entrambe senza cavare un ragno dal buco, poiché le ragazze sono stanche del suo atteggiamento. In studio si accende un forte dibattito, che vede protagonisti i tre, con le corteggiatrici che affermano e contestano il disinteresse di Ivan. Quest’ultimo è uscito con una nuova corteggiatrice, Alice, con la quale c’è già da subito un certo feeling. Si continua con Lorenzo che esce con Claudia, che per l’occasione si veste bene e lo provoca molto. Il tronista sembra apprezzare. Lorenzo porta in esterna anche Giulia, per la quale organizza un’esterna davvero molto romantica. Claudia sembra essere molto infastidita, tanto che esce dallo studio per poi rientrare una volta più calma. Il tronista presenta alla ragazza la mamma, gesto che Claudia reputa molto importante tanto che è molto risentita.