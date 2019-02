Sanremo 2019, la rivelazione di Fabrizio Corona su Ultimo: “Ha scritto una canzone su di me, volevo 10.000 euro”

Ultimo

Rivelazione di Fabrizio Corona su Ultimo: “Ha scritto una canzone su di me, volevo 10.000 euro”.

Tra le tante rivelazione fatte nella sua autobiografia “Non mi avete fatto niente”, Fabrizio Corona ha svelato un aneddoto che riguarda anche Ultimo, Big in gara e papabile vincitore del “Festival di Sanremo”, con il brano “I tuoi particolari”.

Secondo quanto raccontato dall’ex agente fotografico, mentre era in carcere, il cantante ha scritto una canzone, dedicata alla sua vicenda giudiziaria e gli avrebbe chiesto, tramite un suo amico, l’utilizzo della sua immagine. In tutta risposta, Fabrizio ha chiesto un compenso di diecimila euro.

Nel suo libro, Fabrizio racconta, cosi’, come si è svolta la vicenda:

“Sono in galera e come Renato Vallanzasca o Pietro Maso sviluppo una sorta di fanatismo che mi fa ricevere le proposte più sconcertanti. Tra le tante proposte, mi arriva quella di un tale che fa musica. Non lo conosco. Rintraccia uno dei miei più cari amici. Mi scrivono che un ragazzo romano, il nuovo Tiziano Ferro, è mio fan e vorrebbe fare una canzone su di me. Spendono dei soldi nella produzione, vogliono solo il mio ok per usare il mio nome e cognome, la mia immagine, insomma mi chiedono di dare il consenso. Sapete qual è la mia risposta? ‘Voglio dieci mila euro’. Cioè non me ne fregava un cazzo. Mi arriva la foto e dico che anche l’immagine di questo cantante, di questo ragazzo è completamente da rifare. Inguardabile. Appesantito, capelli legati, occhiali sfocati; orrendo. Niente, non mi convince. Voglio i soldi e vaffanculo. Firmo il contratto e non voglio più sapere niente”.

Fabrizio Corona su Ultimo: “Ora mi mangio le mani”

Ora, che Ultimo è un cantante affermato, Fabrizio si pente dell’errore:

“Con questo mi do del coglione da solo, faccio un sincero in bocca al lupo a Ultimo e mi mangio le mani. Ma del resto anche Pippo Baudo, per sua stessa ammissione, bocciò un tale Fiorello a un provino. E poi io il provino lo avevo fatto dal carcere. Avevo bisogno di soldi e non vedevo il talento”.

