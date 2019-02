Serie B, ESCLUSIVO Nicola Binda (GdS): “Boccio la formula a 19 squadre. Brescia super. I migliori? Mancosu e bomber Donnarumma”

Ospite qui in redazione Nicola Binda della ‘Gazzetta dello Sport’

Questo campionato di Serie B sta regalando grandi emozioni e continui ribaltamenti di fronte; a questo proposito abbiamo contattato il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Nicola Binda, che in ESCLUSIVA ci ha dato una sua personale analisi a riguardo.

Analisi sulla ‘Serie B’ di Nicola Binda

Ecco quanto detto dal giornalista e opinionista sportivo:

“Devo dire in primis che questa formula a 19 squadre proprio non mi piace, ma capisco che si è dovuti arrivare a questa situazione per esigenze dei vari club e si è deciso così. Vedevo favorite il Palermo e le tre retrocesse dell’anno scorso (Benevento, Crotone e Hellas Verona), ma solo il Palermo tra alti e bassi sta rispettando le attese. Grandissima delusione il Crotone, doveva lottare per la Serie A e si ritrova a non retrocedere (e sarà una impresa molto difficile). La rivelazione? Sicuramente il Brescia, è una squadra completa in tutti i reparti e sta facendo veramente bene con elementi di spessore e grande futuro. I calciatori migliori della B? Facile parlare del bomber delle ‘rondinelle’ Donnarumma, mentre Mancosu del Lecce sta facendo un campionato veramente straordinario e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

Simone Ciloni