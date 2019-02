Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata, programmi e film sabato 9 febbraio 2019

Cosa vedere questa sera in TV in prima serata

Anche oggi, sabato 9 febbraio 2019, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Un sabato sera ricco di film, e serie televisive. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera sabato 9 febbraio 2019. 69° Festival della Canzone Italiana va in onda su Rai 1, La 69a edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo che vede, per il secondo anno consecutivo la direzione artistica di Claudio Baglioni, andrà in onda su Rai 1 dal 5 al 9 febbraio 2019 in diretta dal Teatro Ariston. Su Rai 2 va in onda N.C.I.S. Los Angeles, A Los Angeles arriva in visita il vice principe ereditario dell’Arabia Saudita. Quando un misterioso killer tenta di ucciderlo, Sam e Callen vengono assegnati alla sua sicurezza.



Va in onda su Rai 3 Il patriota, Benjamin Martin rinuncia alla guerra per dedicarsi alla famiglia e diventa agricoltore. Lo scontro con gli Inglesi si avvicina, Martin non desidera entrare in conflitto, dopo la morte della moglie si deve occupare dei suoi figli. Martin si unira’ ai ribelli quando gli inglesi minacceranno la sua famiglia… Su Rete 4 va in onda L’esorciccio, Durante scavi archeologici in Iran viene rinvenuto un amuleto che finisce tra le mani del figlio del sindaco. Il ragazzino diventa un focosissimo amatore, e ricorre quindi allo stregone Esorciccio. Tutti coloro che, a turno, posseggono l’amuleto diventano strani. Esorciccio decide di ingoiare l’oggetto diabolico…

Su Canale 5 torna Com’e’ bello far l’amore, Andrea e Giulia si ritrovano in piena crisi sessuale e il nervosismo per la mancanza di rapporti tra le lenzuola si riversa sulla loro famiglia. Chiedono aiuto a un amico di lei, il famoso pornodivo Max… Kubo e la spada magica va in onda su Italia 1, Kubo e’ un giovane cantastorie in grado di dare vita agli origami protagonisti delle sue storie. Quando, pero’, evoca per sbaglio lo spirito del suo nonno malvagio, e’ costretto a fuggire. Ad accompagnarlo nella sua avventura ci saranno una scimmia ed uno scarabeo-samurai. Su La 7 va in onda Little Murders, Sofisticata versione francese dei gialli di Agatha Christie. Un serial killer sfida il famoso investigatore Larosiere: la sua brillante carriera portebbe essere la prossima vittima.

L’ultima ricchezza va in onda su Tv 8, Un milionario cinico e senza scrupoli riconsidera le priorita’ della sua vita dopo aver letto il diario segreto di suo nonno. Su Iris va in onda Il caso di Thomas Crawford, Ingegnere aeronautico scopre che la moglie lo tradisce con un poliziotto.Decide di vendicarsi uccidendo la moglie con un piano perfetto. Su Cielo va in onda Il dio serpente, Paola si converte alla religione del dio serpente. Dimentica tutto il resto, anche la morte del marito, per dedicarsi all’adorazione del suo meraviglioso totem…

Stasera in TV, sabato 9 febbraio 2019. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:47 – 69° Festival della Canzone Italiana

01:00 – Dopofestival the dark side of Sanremo”

Rai 2

21:05 – N.C.I.S. Los Angeles – La lista nera

21:50 – S.W.A.T. – Fuoco e fiamme – Oltre le apparenze

23:30 – TG2 Dossier

Rai 3

20:30 – Il patriota

23:25 – TG3 Mondo

Rete 4

21:27 – L’esorciccio

23:42 – Ultimo tango a Zagarol

Canale 5

21:20 – Com’e’ bello far l’amore

23:50 – Full metal jacket

Italia 1

21:20 – Kubo e la spada magica

23:20 – Lupin – La verità della spada

La 7

21:15 – Little Murders

01:10 – Otto e mezzo

Tv 8

21:30 – L’ultima ricchezza

23:15 – L’ultima eredità

Iris

21:00 – Il caso di Thomas Crawford

23:20 – Un alibi perfetto

Cielo

21:15 – Il dio serpente

23:15 – Scambisti Made in Usa

Stasera in TV, sabato 9 febbraio: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

