ESCLUSIVA Beppe Sannino: “Col Levadiakos rescissione consensuale, sono carico per una nuova panchina”

Abbiamo intervistato l’allenatore Beppe Sannino

Sono numerosi i tecnici italiani che allenano club più o meno importanti in giro per l’Europa; oggi abbiamo ospite qui con noi in redazione Beppe Sannino, (vecchia conoscenza della A e del campionato cadetto) reduce dall’esperienza in Grecia con il Levadiakos. In ESCLUSIVA ecco cosa ha dichiarato Sannino sui suoi futuri progetti e l’avventura estera:

“Mi sono trovato nel complesso bene, abbiamo optato per la rescissione consensuale del contratto perché il Presidente del club ormai era molto sfiduciato per quanto riguardava la permanenza nel massimo campionato greco. Qual è il livello della A ellenica? Ci sono 4 o 5 squadre che possono benissimo disputare i massimi tornei continentali, mentre le altre arrancano con fatica. Sono pronto a tornare in panchina, non importa se in Italia o all’estero. Rifarei questa esperienza perché aumenta il profilo di conoscenze di un allenatore”.

Simone Ciloni