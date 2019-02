ESCLUSIVA Fulvio Pea: “Grande responsabilità il settore giovanile del Livorno, città piena di talenti”

Foto presa da livornocalcio.it

Abbiamo intervistato il noto allenatore Fulvio Pea

Non si è fatto mancare nulla, visto che è ha maturato esperienze in numerose panchine di Serie A, cadetteria e Lega Pro: parliamo di Fulvio Pea (ex tecnico di Sassuolo, Padova, Primavera dell’Inter e altre ancora), che dalla scorsa estate è direttore generale del settore giovanile del Livorno.

Intervista al responsabile del settore giovanile amaranto Fulvio Pea

In ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha fatto un breve bilancio di questa nuova esperienza:

“E’ sicuramente un incarico di grande responsabilità, perchè non c’è giorno libero e si è immersi a 360 gradi. Un’esperienza diversa ma che mi sta dando grandi soddisfazioni, poi la Toscana e in particolare Livorno è una terra capace di dare allo sport (non solo al calcio) tantissimi talenti. Mi rendo conto che ci sono tanti bravi giovani calciatori, l’unico problema che vale per tutte le società è che devono trovare molto più spazio per potersi confrontare con gli altri coetanei di altri Paesi che hanno alle spalle un minutaggio nei diversi campionati ben superiore alla realtà italiana. E’ un nuovo ruolo anche per me, un’attività per cui spero di dare un importante contributo. Tornare ad allenare? Per ora non ci penso, sono occupato a 360 gradi qui a Livorno e sono felice”.

Simone Ciloni